«Les Daltons 2» : un rappeur se filme depuis sa cellule pour un clip

Détenu à la maison d'arrêt de Corbas, Mehdi F. alias Many GT s'est filmé depuis sa cellule pour un clip intitulé Les Daltons 2. Mise en ligne le 11 septembre, la vidéo qui fait l'apologie des rodéos urbains et des armes cumule des milliers de vues.

Une vidéo devenue virale, diffusée le 11 septembre sur YouTube, montre un détenu Mehdi F. (nom de scène : Many GT) en train de se filmer depuis sa cellule de la maison d'arrêt de Corbas (Rhône). Il y apparaît déguisé en frère Dalton (inspiré des albums de BD Lucky Luke) pour un clip baptisé Les Daltons 2. L'homme avait été condamné fin août à neuf mois de prison ferme car «tenu responsable de la complicité de rodéos» pour un clip, précise Le Progrès. D'après le quotidien régional, Many GT présente un casier judiciaire épais, déjà condamné à sept reprises pour trafic de stupéfiants, quatre pour conduite sans permis et une pour détention d’arme sans autorisation.

Les Daltons 2 a été tourné dans le VIIIe arrondissement de Lyon, notamment devant le commissariat. Le syndicat FO Police Municipale de Lyon s'est indigné sur Twitter : «Clip sauvage, apologie de la violence, des armes, de la vente de produits stupéfiants, des rodéos, mises en scène dégradantes de la police, corruption de la jeunesse...tout y passe [...] Une réponse en forme de provocation aux condamnations suite au premier clip.»

Clip sauvage, apologie de la violence, des armes, de la vente de produits stupéfiants, des rodéos, mises en scène dégradantes de la police, corruption de la jeunesse...tout y passe. Lyon 69008. Une réponse en forme de provocation aux condamnations suite au premier clip. pic.twitter.com/zpeRfXRAR3 — FO Police Municipale de Lyon (@fo_lyon) September 11, 2021

Dans la séquence de près de sept minutes, on peut en effet voir des rodéos urbains en voitures, karts, quads ou deux-roues, parfois sans casque. Des scènes avec des armes à feu sont aussi mises en avant ainsi que du trafic de drogue en pleine cité. La fin du clip dévoile une partie d'échec devant une voiture calcinée entre un «Dalton» et un individu portant le brassard de la police et arborant un masque de cochon.

Au 12 septembre, le clip avait cumulé près de 36 000 vues.