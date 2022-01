«Dictature sanitaire» : par refus du vaccin, une propriétaire de l'Eure vend son café

Une brasserie située dans le département de l'Eure lance un pied de nez au gouvernement par refus du vaccin et des contrôles de pass vaccinaux : elle met en vente son commerce et l'affiche sur son enseigne, en évoquant la «dictature sanitaire».

Selon un article de nos confrères de France Bleu publié le 25 janvier, la propriétaire de l'établissement La Cabane Café à Conches dans l'Eure a décidé de fermer sa brasserie plutôt que de se faire vacciner ou de contrôler les pass sanitaires.

Sur une photographie illustrant l'article on peut voir une affiche barrant l'enseigne du café-restaurant : «Dictature sanitaire. La Cabane Café se meurt, à vendre. Nous aussi, on t'emmerde.» Le tout agrémenté de têtes de mort.

Selon la même source, la patronne de l'établissement, Sylvie Delafenêtre, 53 ans, ne se définit pas comme «antivax», mais elle explique : «Je suis trop jeune, il [le vaccin] est toujours en phase test, j'attends 2023 pour voir la suite, on ne sait pas ce que ça va faire dans deux ans, le vaccin. [...] 90% de mes clients ont essayé de me convaincre, mais pour l'instant, je ne veux pas du vaccin. [...] Et si je tombe malade avec le vaccin, qui va me remplacer ? J'ai personne pour me remplacer.»

France Bleu précise que La Cabane Café avait déjà connu une fermeture administrative décidée par la préfecture au début du mois de janvier pour non-respect des nouvelles obligations liées au Covid-19. Ensuite, la brasserie avait de nouveau dû fermer parce que la propriétaire et son fils (qui travaille avec elle) ont eu le Covid.

Au sujet du certificat de rétablissement qu'elle a ainsi obtenu, elle lance à France Bleu : «J'ai le Saint Graal de la société française», mais corrige aussitôt : «Dans six mois, je n'aurai plus de pass, donc je vends.»