«T'es mort»: un juriste de Roubaix déclare être menacé après son passage dans Zone interdite (VIDEO)

Militant associatif originaire de Roubaix, Amine Elbahi a participé au dernier épisode de Zone interdite consacré aux dangers de l'islam radical en France. Il explique avoir reçu plusieurs menaces de mort après son témoignage à visage découvert.

Au lendemain de son témoignage dans un épisode de Zone interdite sur les dangers de l'islam radical en France, le juriste en Droit public Amine Elbahi, militant associatif à Roubaix (Nord), a expliqué le 24 janvier, lors d'interventions à l'antenne de BFMTV et de C8, qu'il avait reçu des menaces de mort visant sa personne.

On me menace de décapitation, d'égorgement, on me menace parce que j'ai tenu un discours de vérité à visage découvert

«Je viens d'être menacé de mort sur ma boîte vocale, mon numéro de téléphone a circulé sur les réseaux [où] plusieurs appels au meurtre ont été diffusés [...]. On me menace de décapitation, d'égorgement, on me menace parce que j'ai tenu un discours de vérité à visage découvert», a notamment déclaré sur la chaîne d'informations en continu BFM TV celui qui dénonce l'expansion de l'islam politique dans sa ville.

Plus tard dans la journée, c'est dans l'émission TPMP que le même juriste a fait écouter publiquement une des menaces de mort qu'il explique avoir reçues à la suite de sa participation au documentaire de M6.

«Toi t'es mort, je vais t'égorger», entend-on notamment dans un message vocal présenté depuis son téléphone par Amine Elbahi.

Fait notable, outre son apparition dans le dernier épisode de Zone interdite, ce militant associatif dont une sœur est actuellement détenue en Syrie, est l'homme qui, en octobre 2020, avait alerté la préfecture du Nord sur une association roubaisienne qu'il accusait de dispenser des «cours coraniques». Il avait également écrit au maire de sa ville, Guillaume Delbar, mettant en avant que «plusieurs indices permettent de comprendre que cette association ne respecte pas les valeurs républicaines et le principe de laïcité».

Cet édile Divers droite, aujourd'hui poursuivi pour «détournement de fonds publics par négligence» pour la subvention de cette association accusée de prosélytisme islamique, a admis le 24 janvier avoir pu se tromper en lui accordant son soutien. Guillaume Delbar doit comparaître le 1er février à Lille.