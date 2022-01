Akhenaton assume une nouvelle fois son opposition aux actuels vaccins contre le Covid-19

Alors qu'il avait été positif au Covid-19 durant l'été 2021, le chanteur d'IAM persiste : «Je ne suis pas antivax, je suis anti-ce-vax.» «Je suis immunisé», a-t-il également expliqué pour justifier sa non-vaccination.

Contacté par Voici, dont l'interview est parue le 7 janvier, Akhenaton a confirmé une nouvelle fois ne pas vouloir recevoir d'injections avec les actuels vaccins anti-Covid.

«Je ne vais pas me faire vacciner alors que je suis immunisé», a-t-il commenté, le chanteur ayant été hospitalisé début août après avoir contracté le coronavirus.

«Je ne suis pas antivax, je suis anti-ce-vax», a ajouté le leader d'IAM, qui a assuré qu'il ferait le vaccin «de l’Institut Pasteur si c’était possible». «Je préfère écouter la société civile que les hommes politiques professionnels qui sont dans un star game encore pire que les autres», a-t-il appuyé.

Un avis partagé par un autre membre du groupe de rap, Shurik'n : «J'ai peur de ce qu'on va me mettre dans le corps, quand ceux qui vont me le mettre ne sont pas au courant de ce qu'ils font. Je n'ai aucune raison de leur faire confiance. Je ne vais pas mettre mon intégrité physique en jeu pour un concert au Canada.»

En septembre dernier, Akhenaton avait déjà rejeté les accusations lui reprochant d'être un «antivax», estimant que pour «être antivax, il fallait déjà avoir un vaccin. Et aujourd’hui, la loi européenne ne reconnaît pas cette thérapie-là comme étant un vaccin, c’est une thérapie génique». Et de conclure : «Je ne suis pas antivax, je ne veux pas me faire ce vaccin-là, c’est très différent.»