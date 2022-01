Nouveau samedi de mobilisation contre le pass vaccinal dans toute la France (EN CONTINU)

Ce 8 janvier, des manifestations contre le pass sanitaire et sa transformation en pass vaccinal auront lieu dans plus de 140 villes de France et pourraient, selon les services de renseignement, regrouper environ 40 000 personnes.

De nouvelles mobilisations ont lieu ce 8 janvier dans plus de 140 villes de France pour contester les mesures sanitaires actuelles, en particulier le pass sanitaire et sa prochaine transformation en pass vaccinal. Ces manifestations auront lieu quelques jours après la publication des propos d'Emmanuel Macron affirmant vouloir «emmerder» les non-vaccinés contre le Covid-19 «jusqu'au bout».

Selon les services de renseignement cités par Europe 1, entre 28 750 et 38 500 personnes au total pourraient manifester ce jour, et de possibles tensions sont annoncées à Toulouse, Nantes, Metz, Rennes ou encore Nancy.

A Paris, le cortège des Patriotes, le parti politique de Florian Philippot, partira à 14h du Palais-Royal (Ier arrondissement) pour rejoindre la place Vauban (VIIe arrondissement). D’autres cortèges organisés par des personnalités proches des Gilets jaunes partiront de la gare Montparnasse (XVe arrondissement), de la place de la Bourse (IIe arrondissement) ou de la place de Catalogne (XIVe arrondissement).