«Je vais bien» : Dupont-Aignan affirme avoir été guéri du Covid-19 grâce à l'Ivermectine

Sur son compte officiel Facebook, Nicolas Dupont-Aignan a diffusé une vidéo dans laquelle il déplore être la cible d'une cabale médiatique et déclare être parvenu à guérir du Covid-19 «en quelques jours» grâce à l'ivermectine et l’azithromycine.

Dans une vidéo publiée sur son compte Facebook le 20 décembre, Nicolas Dupont-Aignan fait savoir qu'il est guéri du Covid-19 et qu'il a pour ce faire suivi un traitement particulier : «Je suis heureux d’avoir bien été soigné par un médecin libre qui m’a prescrit l’ivermectine, l’azithromycine, du zinc, de la vitamine D, de la vitamine C.»

Il précise également : «En quelques jours, j'étais remis sur pied, grâce aux soins précoces qui malheureusement ne sont pas à la portée de tous les Français car il n'y a que certains médecins qui les prescrivent.»

Par ailleurs, Nicolas Dupont-Aignan récuse toute assertion d'avoir transmis le virus délibérément en se sachant cas contact ,et affirme au contraire s'être isolé dès qu'il l'a appris : «Oui j'ai eu le Covid. C'est fini, je vais bien, désolé pour ceux qui souhaitaient ma fin. C'est raté. J'ai été soigné, bien soigné. [...] Je me suis isolé, dès le moment où j'ai su que j'étais cas contact.»

Le député de la 8e circonscription de l'Essonne déplore dans sa vidéo : «J'ai été harcelé depuis plusieurs jours par la presse, comme s'il n'y avait pas de secret médical. Et pire maintenant, on me diffame. Un article monstrueux de Libération, repris comme par hasard par BFM ce soir a voulu faire croire que, malade, j'avais été le mercredi 8 décembre à une séance de l'Assemblée nationale de la commission des Affaires étrangères.»

«C'est abominable car on veut me salir. [...] Je suis attaqué parce que nous sommes dans un pays de manipulation, nous sommes dans un pays où il faut salir ceux qui ne veulent pas de la vaccination obligatoire, ceux qui estiment que la vaccination est un acte de liberté [...], ceux qui comme moi réclament des soins. [...] Et puis, ceux qui refusent la vaccination des enfants qui est un véritable crime, je le dis et je le répéterai inlassablement.»

Dans un article de Libération publié le 20 décembre, on pouvait effectivement lire à propos du fondateur de Debout la République : «Selon les informations de Libération, Nicolas Dupont-Aignan a été testé positif au Covid-19 le 9 décembre et s’est isolé dans la foulée, en toute discrétion. Mais avant d’être diagnostiqué, le député d’extrême droite, dont l’entourage ignore le statut vaccinal, se savait cas contact de son épouse et a pourtant continué de participer à des réunions. Il s’est notamment affiché les 7 et 8 décembre à l’Assemblée nationale avec une délégation de députés italiens, comme on peut le voir sur son compte Instagram. Et a donc potentiellement participé à la diffusion du virus.»