«Les manifestants ne prennent pas ce qui est décidé comme des faits acquis», pointe Michel Fize

Le sociologue Michel Fize revient sur les manifestations contre les restrictions sanitaires ainsi que sur les tergiversations et «mensonges» des autorités sur la crise sanitaire. «Nous sommes allés d'erreurs et en erreurs», souligne-t-il.

Alors que de nouvelles manifestations, notamment contre le pass sanitaire, ont eu lieu dans la capitale ce 11 décembre, l’éditorialiste Michel Fize explique en quoi le pass sanitaire et la vaccination des enfants sont des sujets sensibles et hautement polémiques.

«Souvenons-nous, il y a un an et demi, on disait que les enfants n'étaient ni contaminés, ni contaminants. Et puis, on découvre que non seulement c'est faux, mais qu'ils sont très contaminants et peuvent être contaminés», a notamment souligné Michel Fize, déplorant l'accumulation «d'erreurs», «d'approximations», «d'incohérences» mais aussi de «mensonges quelquefois ici ou là».

«Il faut qu'on retrouve la vie d'avant», affirme encore Michel Fize, selon qui une telle issue est possible «en élargissant le spectre de la vaccination au monde entier, en particulier [sur] le continent africain». «Les manifestants ne prennent pas ce qui est décidé comme des faits acquis», ajoute-t-il.