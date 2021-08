Pass sanitaire «pas d'actualité» en entreprise, 3e dose dans les Ehpad... les annonces de Castex

Le Premier ministre a déclaré sur RTL que l'instauration du pass sanitaire dans toutes les entreprises n'était «pas d'actualité», confirmé l'obligation vaccinale des soignants, et annoncé une 3e dose de vaccin dans les Ehpad à partir de septembre.

Ce 26 août, le Premier ministre français Jean Castex s'est exprimé au micro de RTL sur les mesures sanitaires mises en œuvre par le gouvernement dans le cadre de la pandémie de Covid-19.

Pas de pass sanitaire généralisé dans les entreprises, mais des sanctions pour les soignants non-vaccinés

«Au moment où je m'exprime, le pass sanitaire dans l'entreprise n'est pas d'actualité», a tout d'abord assuré le chef du gouvernement. Le pass sanitaire est selon lui «un outil parmi d'autres», mais «la finalité c'est la vaccination», a-t-il insisté.

Jean Castex a également affirmé que le gouvernement ne «reculera pas» sur l'obligation vaccinale imposée au personnel soignant à partir du 15 septembre. Les sanctions prévues contre les salariés récalcitrants seront «mises en œuvre» à cette date, a prévenu le Premier ministre.

A ce jour, plus de 83% des soignants dans les hôpitaux ou maisons de retraite sont vaccinés. Il s'agit pour Jean Castex d'un signe que l'obligation vaccinale annoncée en juillet «marche».

Les personnels des établissements de santé ou intervenants auprès de personnes fragiles ont jusqu'au 15 septembre pour recevoir une première dose de vaccin, puis jusqu'au 15 octobre pour la deuxième, sous peine d'être suspendus. Pour Jean Castex, cette obligation «est une bonne chose [car] quand on fait ce métier, on doit croire à la science et la médecine, et on est là pour protéger ses concitoyens».

Une troisième dose pour les résidents en Ehpad dès le 13 septembre

Il a par ailleurs annoncé que le 12 ou le 13 septembre marquerait le «redémarrage de la campagne systématique, après recueil du consentement, pour les troisièmes doses [de vaccin contre le Covid-19] dans les Ehpad». Matignon a confirmé dans la foulée cette information concernant les résidences pour personnes âgées, en précisant que la date était fixée au 13 septembre.

Les plus de 65 ans et les personnes présentant des comorbidités pourront quant à elles reprendre rendez-vous dès le 1er septembre pour recevoir une troisième dose, comme recommandé par la Haute autorité de santé. Jean Castex a toutefois rappelé qu'il fallait «un délai d'environ 6 mois entre la deuxième et la troisième dose».

Le Premier ministre a fait valoir que la troisième dose est jugée nécessaire car «la protection vaccinale chez certaines personnes – les plus fragiles, les plus âgés – baisse». Avec la vaccination, «on a 8 fois moins de chances d'être contaminé, 11 fois moins de chances d'aller à l'hôpital», a-t-il tenu à souligner.