Une «Marche des libertés» contre «les idées d’extrême droite» dans plusieurs villes de France

Ce 12 juin, dans plusieurs villes de France, se tiennent des manifestations organisées par des mouvements de gauche face à ce qu'ils estiment être «un climat de haine, raciste et attentatoire aux libertés individuelles et collectives» dans le pays.

Militants politiques et syndicaux, mais aussi activistes écologistes et associatifs de divers secteurs défileront ensemble ce 12 juin dans plusieurs villes de France. Comme annoncé dans un appel à cette «Marche des libertés», ces rassemblements entendent dénoncer «les attaques contre les libertés», qui se multiplient selon eux à la faveur de la montée de «l'extrême droite» et de lois qu'ils jugent «liberticides».

CGT, FSU, Syndicat de la magistrature ou encore Unef côté syndical ; Ligue des droits de l'Homme, Cimade, Oxfam ou Attac du côté des ONG ; Youth for Climate et France nature environnement pour les défenseurs du climat ; et enfin tous les partis de gauche : ce sont plus de 100 organisations qui devraient être représentées au total. Une tribune publiée début mai dans Libération et signée – entre autres – par Jean-Luc Mélenchon, Rokhaya Diallo et Thomas Piketty appelait à «une réaction forte, unitaire et rassembleuse» face à un «climat de haine, raciste et attentatoire aux libertés individuelles et collectives» en France.

La «Marche» aura lieu dans plus de 140 villes. A Paris, après une conférence de presse à 12h45, elle débutera à 14h place de Clichy, pour rejoindre la place de la République par le boulevard Magenta. A Marseille, elle débutera à 14h sur le Vieux-Port, et à 14h30 porte de Paris à Lille. A Strasbourg, la «Marche» partira de la place de la Gare à 13h. A Rennes, elle débutera de l'esplanade Charles-de-Gaulle à 13h. A Toulouse, elle partira de la place Arnaud-Bernard à 14h.

La gauche réunie contre «l'extrême droite»... et ceux accusés de s'en inspirer

Les accusations d'«islamo-gauchisme» envers une partie de la gauche, la polémique sur les réunions non-mixtes, la manifestation des policiers, les scores du RN dans les récents sondages, ou encore plus récemment la vidéo du youtubeur Papacito et la gifle à Emmanuel Macron par un sympathisant se disant «patriote» : autant de raisons qui nécessitaient, pour les militants de gauche, une «réaction». La France insoumise a par ailleurs annoncé le 11 juin que sa plainte contre Papacito s'accompagnait de 4 000 plaintes de militants insoumis, en faisant un argument supplémentaire de manifester ce 12 juin.

Les manifestants s'élèveront également contre le gouvernement et la droite, qu'ils accusent de courir après l'extrême droite. Ils visent les lois jugées «liberticides» du gouvernement, comme la loi Sécurité globale et certains de ses articles, par exemple la sanction de «la provocation à l'identification des forces de l'ordre», censurée par le Conseil constitutionnel le 20 mai. Le Conseil d'Etat a quant à lui annulé le 11 juin plusieurs dispositions phares du schéma du maintien de l'ordre, dont la technique de la «nasse» et l'obligation parfois faite aux journalistes de quitter les manifestations.

La diversité de la mobilisation – à confirmer sur le terrain – pourra s'analyser à l'aune des divisions qui minent la gauche, sur les sujets de laïcité, des libertés et de la sécurité notamment. La participation des chefs socialiste Olivier Faure, communiste Fabien Roussel et du potentiel candidat à la présidentielle, l'écologiste Yannick Jadot, à la manifestation polémique des policiers devant l'Assemblée nationale, le 19 mai, a en effet profondément secoué de l'intérieur les partis de gauche.