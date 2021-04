Fin du couvre-feu, réouverture des restaurants sous conditions... Les annonces de Macron à la presse

Selon les annonces d'Emmanuel Macron à la presse quotidienne régionale, citées ce 29 avril par l'AFP, le couvre-feu en France devrait être décalé à 21h le 19 mai puis levé le 30 juin. Les restaurants devraient rouvrir, sous conditions, le 9 juin.

Le voile se lève sur les annonces du président de la République à la presse régionale, au sujet de la stratégie nationale de déconfinement : ce 29 avril, l'AFP rapporte qu'Emmanuel Macron a indiqué, auprès de ces médias, que le couvre feu actuellement en vigueur pour lutter contre le Covid-19 serait décalé à 21h le 19 mai, puis à 23h le 9 juin, avant d'être totalement levé le 30 juin.

Cet agenda des réouvertures, communiqué à la presse quotidienne régionale, prévoit également une fin de l'attestation pour les déplacements en journée à partir du 3 mai.

Réouverture sous conditions des restaurants en intérieur le 9 juin

Selon l'AFP également, les commerces, terrasses de bars et restaurants ainsi que les lieux culturels, dont les cinémas et les musées, devraient rouvrir le 19 mai. Mais sous conditions : à cette date, les tables en terrasse devraient être limitées six personnes, alors que les musées, monuments, cinémas, théâtres et salles de spectacle avec public assis pourraient reprendre leur activité avec un maximum de 800 personnes en intérieur et 1 000 en extérieur.

Les bars et restaurants devraient rouvrir leur service intérieur à partir du 9 juin, avec une limite de six clients par table. Les salles de sport doivent également rouvrir le 9 juin.

Dernière information confiée par le chef d'Etat et dévoilée par l'AFP : les événements regroupant plus de 1 000 personnes devraient être autorisés le 30 juin, mais avec un pass sanitaire.