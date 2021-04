Finistère : 140 personnes verbalisées après une manifestation contre la gestion de l'épidémie

Environ 600 personnes se sont réunies à Quimperlé le 11 avril pour protester contre le port du masque et la vaccination. 140 verbalisations ont été dressées par la gendarmerie. Le préfet pourrait engager des poursuites contre les organisateurs.

Cent quarante procès-verbaux ont été dressés pour non-port du masque, défaut d’attestation dérogatoire ou stationnement gênant, à l'issue d'une manifestation autorisée par la préfecture à Quimperlé (Finistère), le 11 avril. A l'appel de l'association A l'ère libre, plus de 600 personnes s'étaient retrouvées dans un parc de la commune, rapporte France 3, pour protester contre la vaccination et l'obligation de porter le masque.

Parmi les participants se trouvait notamment la députée ex-LREM du Bas-Rhin Martine Wonner, connue pour ses critiques sur la gestion sanitaire du gouvernement. «Toutes les personnes qui vont aller se faire vacciner sont des cobayes», a-t-elle lancé au micro. L'avocat Carlo Alberto Brusa, opposé aux vaccins contre le coronavirus, était également présent.

Ils étaient très nombreux les bretons #breizh#brh venus défendre #leslibertésfondamentales.

ce jour dans le @finistere_29 .

Merci à l'asso Vie à l'ère libre pour l'organisation

et à @cab2626 pour sa présence et le rappel toujours pertinent du droit.#Covid_19#masques#vaccinspic.twitter.com/Ba1US8DWQb — Martine WONNER (@MartineWonner) April 11, 2021

C'était cet après-midi à Quimperlé. Réagissons face aux mesures sanitaires. Défendons nos libertés. Il y'a urgence !! 🤔😖😑😰 pic.twitter.com/b1UPMnsnJZ — Mathieu Barthélémy (@MathieuBarthlm1) April 11, 2021

Dans un communiqué, le préfet du Finistère, a déploré que, «contrairement à l’engagement des organisateurs, une grande partie des manifestants n’ait pas respecté les gestes barrières». Il a par ailleurs expliqué se réserver «la possibilité d’engager des poursuites contre les organisateurs».

Trois élus locaux, le député MoDem Erwan Balanant, le président de la communauté de communes Sébastien Miossec (PS), et le maire de Quimperlé Michaël Quernez (PS), ont condamné le 11 avril au soir des «comportements irresponsables» : «Très attachés à la liberté d’expression et de manifestation, nous condamnons cependant avec la plus grande fermeté les comportements irresponsables des personnes présentes et toutes celles et ceux qui ont contribué à l’organisation de ce dernier et ont ainsi par leur action délibérée, mis en danger la vie d’autrui», ont-ils écrit dans un communiqué commun.