Loi bioéthique : un «bébé géant» déployé par La Manif pour tous devant le ministère de la Santé

La Manif pour tous a réalisé un happening ce 16 janvier afin de démontrer son opposition au projet de loi bioéthique qui doit être débattu au Sénat : un «bébé géant» de 10 mètres de haut a été déployé devant le ministère de la Santé à Paris.

Alors que le projet de loi bioéthique doit être débattu en commission spéciale le 19 janvier au Sénat, le collectif d'associations La Manif pour tous a déployé un «bébé géant» de 10 mètres de hauteur devant le ministère de la Santé à Paris. Sur celui-ci figurent un large code-barres et des sigles symbolisant l'euro.

Non à la fabrique de bébés payés par les Français

«Non à la fabrique de bébés payés par les Français», «ici on achète et on vend des enfants», peut-on également lire sur une banderole devant des femmes affublées d'un bonnet phrygien et tenant des fumigènes. Des images captées par le reporter de RT France Charles Baudry.

🔴Action de @LaManifPourTous devant le Ministère de la Santé contre « la #PMAsansPère, la GPA et le #PJLBioéthique ». À noter que plusieurs rassemblements #MarchonsEnfants sont prévus à #Paris dans les prochains jours et prochaines semaines. pic.twitter.com/sJOqtKY2yJ — Charles Baudry (@CharlesBaudry) January 16, 2021

Devant elles, des chariots de courses remplis de faux billets de 100 euros et de poupées : une action contre la «PMA sans père et la GPA», ayant pour but de s'opposer aux «bébés sur commandes» qui seraient la conséquence du projet de loi bioéthique, selon La Manif pour tous.

«Vous préparez le marché de l’être humain ! Le trans-humanisme !», accuse-t-elle encore dans un tweet publié pendant le happening.

Cher @olivierveran, sur quoi travaillez-vous, en ce moment même en pleine crise sanitaire ? Sur quoi faites-vous travailler les parlementaires ? Le #PJLBioéthique !



Vous préparez le marché de l’être humain ! Le trans-humanisme ! #BébéSurCommande#PMAsansPère#GPApic.twitter.com/9DVsXxL7Cv — La Manif Pour Tous (@LaManifPourTous) January 16, 2021

«Imposer à des enfants, évidemment sans leur consentement par définition, d'être privés de père toute leur vie, c'est parfaitement injuste et même inégalitaire», a commenté sur place Ludovine de La Rochère, présidente de La Manif pour tous.

Interview de #Ludo par @afpfr : "Imposer à des enfants, sans leur consentement évidemment, d'être privés de père toute leur vie, c'est injuste et inégalitaire. Les enfants nés de #PMA ont les mêmes droits que tous les autres enfants." #PMAsansPère#BébéSurCommande#GPApic.twitter.com/EImPkZoKrU — La Manif Pour Tous (@LaManifPourTous) January 16, 2021

Le projet de loi bioéthique prévoit notamment l'ouverture de la PMA à toutes les femmes, qu'elles soient célibataires ou en couple lesbien. Critiqué à droite, il a été adopté à l'Assemblée nationale en août 2020.