Nouvel an : 100 000 membres des forces de sécurité mobilisés pour empêcher les fêtes sauvages

Lutter contre les rassemblements sauvages malgré le couvre-feu et endiguer le phénomène des violences urbaines de la Saint-Sylvestre : le ministère de l'Intérieur réussira-t-il à répondre à une double sollicitation ?

Gérald Darmanin a mobilisé les préfets de tout le territoire lors d'une visioconférence hebdomadaire le 29 décembre, selon les informations du Parisien. La consigne était limpide : fermeté sanitaire pour le réveillon du 31 décembre.

Le ministre de l'Intérieur aurait notamment demandé de mettre en place des dispositifs des forces de sécurité très «visibles» afin de dissuader les fêtards de la Saint-Sylvestre qui souhaiteraient enfreindre les règles édictées précédemment : couvre-feu à 20 heures et jauge de six personnes à table.

Gérald Darmanin écrivait dans un télégramme à l'ensemble des préfets le 28 décembre : «Vous concentrerez l'action des forces de police et de gendarmerie dans les centres-villes et les quartiers et zones sensibles.»

Certains lieux très surveillés

Selon les informations de nos confrères, le ministre appelait dans ce même télégramme à prendre des arrêtés d'interdiction de vente d'alcool et de combustibles. Par ailleurs, les lieux de rassemblements potentiels de la Saint-Sylvestre (comme les Champs-Elysées à Paris ou la place Bellecour à Lyon) seront très surveillés.

Craignant les traditionnelles violences urbaines du nouvel an, un haut-fonctionnaire cité par Le Parisien prévient toutefois : «Le gouvernement a choisi de privilégier le sanitaire à l'ordre public, c'est un pari risqué.»

A cet égard, pour l'Ile-de-France un haute gradé cité par la même source pronostique : «Deux solutions, soit les jeunes bravent le couvre-feu pour se réunir sur les Champs-Elysées, soit ils restent dans leur quartier pour réveillonner.»

Ultime information fournie par le journal francilien : «Au moins 100 000 policiers et gendarmes seront mobilisés sur l'ensemble du territoire pour faire respecter le couvre-feu et procéder à des contrôles renforcés. Et ce dès mercredi soir, 20 heures.»