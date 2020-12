De nombreux rassemblements en France contre la proposition de loi Sécurité globale

Dans la continuité d'une mobilisation qui dure depuis plusieurs semaines, de nombreux appels à manifester contre la proposition de loi Sécurité globale ont émergé sur les réseaux sociaux. La tension est palpable à l'approche des fêtes.

Paris, Lille, Toulouse, Montpellier, Brest, Nancy… Les appels à manifester ce 19 décembre 2020 contre la proposition de loi Sécurité globale ont porté sur de nombreuses villes françaises pour le dernier week-end avant les fêtes de fin d'année. «Contrairement aux semaines précédentes, ces rassemblements ne se font pas sous l'égide du collectif #StopLoiSécuritéGlobale […] mais avec le support de plus petites organisations, telles que la Ligue des droits de l'Homme, Solidaires, FSU», a rapporté Le Figaro.

Pour rappel, les opposants au projet de loi dénoncent une atteinte aux libertés fondamentales telles que celle d'informer. Depuis plusieurs semaines, de nombreux observateurs redoutent une dérive autoritaire de l'Etat qui pourrait être générée par le texte en question, contesté au sein même du camp présidentiel.

A Paris, où des collectifs de Gilets jaunes ont mis en avant leur intention de parcours autour des lieux de pouvoir, la préfecture de police a réagi en annonçant plusieurs mesures d'interdiction de manifester. Une marche a néanmoins été autorisée, de façon restreinte : elle partira de la place du Palais-Royal jusqu'au pont des Arts.

En tout état de cause, une réelle appréhension semble s'être développée en amont de cette nouvelle journée de mobilisation, tout particulièrement du côté des commerces qui redoutent des débordements comme lors des semaines précédentes. «A l’heure où de nombreux commerçants et artisans sont au bord de la faillite et dans une grande détresse morale, il est intolérable que de tels agissements se reproduisent semaine après semaine», a ainsi écrit la Chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Lyon dans un communiqué du 16 décembre 2020. Celle-ci a même appelé à interdire toute manifestation en centre-ville, insistant sur l'importance du dernier samedi avant Noël, «le jour le plus important de l’année pour les commerçants».