Du «maquillage» pour ce manifestant en sang ? BFMTV rétropédale après une «information erronée»

La chaîne BFMTV a été épinglée par les internautes pour avoir parlé de «maquillage» au sujet d'un musicien apparu à l'image visage en sang. Problème, d'autres extraits exhumés ont montré que l'homme avait bel et bien été ciblé lors d'une charge.

Le samedi 12 décembre, la manifestation contre la loi Sécurité globale, et plus largement le virage autoritaire de la politique présidentielle, a été marquée par des incidents dans la capitale. Si la mobilisation à Paris a parue moins violente que celles des deux semaines précédentes, l'image d'un manifestant le visage en sang et battant tambour a été largement partagée sur les réseaux sociaux.

"Je fais de la musique moi et c'est ça que je prends?"

L'indignation d'un manifestant inoffensif matraqué et blessé par la police de #Macron.

Un terrible symbole de plus pour le régime.#ViolencesPolicières#Paris#France#MarcheDesLibertés

«C’est du maquillage, on vous rassure»

Diffusée en direct sur BFMTV, l'image du blessé n'a pas manqué de faire réagir les personnes présentes en plateau : «On revient sur ces images que l'on a vues il y a un tout petit instant de cet homme maculé de sang, c’est du maquillage, on vous rassure, pour l’instant pas de blessé. Les forces de l'ordre sont sur place pour essayer de contenir ces débuts de tensions», a déclaré en direct une intervenante en plateau. Vite isolé, le court extrait a suscité nombre de réactions sur les réseaux sociaux.

🚨BFMTv diffuse en direct les images d’un musicien blessé pendant la manifestation de Paris.



« On revient un petit instant sur ces images d’un homme maculé de sang, c’est du maquillage, on vous rassure, pour l’instant pas de blessé » pic.twitter.com/3PkjUKRvJ3 — BalanceTonMedia (@BalanceTonMedia) December 12, 2020

Car d'autres images issues notamment du média Brut et diffusées elles aussi sur les réseaux sociaux ont montré que l'homme avait bel et bien été pris dans une charge de policiers. Se tenant la tête après le passage des agents, l'homme semble avoir été approché par des témoins de la scène voulant s'enquérir de son état. «Médics !», entend-on appeler hors champ à la fin de la séquence sans qu'il soit possible de savoir si c'est bien pour cet homme blessé que les manifestants appellent à l'aide.

Les forces du désordre qui harcèlent les manifestants en fonçant régulièrement dans le cortège sans raison sinon distribuer des coups de matraque.



Regardez l’homme avec le tambour qui joue tranquillement et qui finit la gueule en sang ⤵️⤵️⤵️ ( Live Brut ) #ManifParispic.twitter.com/DNSXdYdhPJ — Anasse Kazib (@AnasseKazib) December 12, 2020

Devant le tollé suscité par cet extrait, la chaîne d'information a finalement rectifié l'information en début d'après-midi : «Il a été évoqué qu'il s’agissait de maquillage en raison d’une information erronée. Il n’en était rien: cet homme a bien été frappé par des policiers», a déclaré la chaîne dans un tweet.