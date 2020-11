Le Conseil d'Etat confirme la dissolution de BarakaCity et la fermeture de la mosquée de Pantin

En rejetant la requête en référé déposée par BarakaCity pour s'opposer à sa dissolution, le Conseil d'Etat a confirmé le décret gouvernemental pris en ce sens au mois d'octobre. Il a également confirmé la fermeture de la mosquée de Pantin.

Dans un communiqué diffusé le 25 novembre 2020, le Conseil d'Etat a confirmé la dissolution de l'association controversée BarakaCity, en rejetant la requête en référé déposée par celle-ci. Il a également confirmé la fermeture de la mosquée de Pantin.

«Le juge des référés du Conseil d’Etat estime que les propos incriminés du président de l’association peuvent être imputés à l'association elle-même et constituent des discours incitant à la discrimination, à la haine ou à la violence, pouvant justifier une dissolution», a indiqué le Conseil d'Etat dans le document annonçant la décision.

«Le Conseil d’Etat confirme la dissolution de BarakaCity, association qui incitait à la haine, entretenait des relations au sein de la mouvance islamiste radicale et banalisait les actes terroristes», s'est réjoui Gérald Darmanin sur Twitter.

Le Conseil d’Etat confirme la dissolution de Barakacity, association qui incitait à la haine, entretenait des relations au sein de la mouvance islamiste radicale et banalisait les actes terroristes. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) November 25, 2020

L'association BarakaCity avait été dissoute en conseil des ministres le 28 octobre dernier pour ses liens avec la mouvance islamiste radicale. Liens dont elle se défend.

Le président et fondateur de l'association, Idriss Sihamedi, avait dans la foulée demandé à la Turquie l'asile politique pour son association. L'homme est par ailleurs soupçonné de cyberharcèlement et d'injures envers une ex-journaliste de Charlie Hebdo et doit être jugé en janvier prochain pour ces faits.

Le décret gouvernemental actant la dissolution de BarakaCity accusait la structure de répandre des idées prônant l'islamisme radical «par l'intermédiaire du compte personnel Twitter de son président ainsi que des comptes Facebook et Twitter de l'association». «Elle diffuse et invite à la diffusion d'idées haineuses, discriminatoires et violentes», était-il ajouté.

La moquée de Pantin fermée pour six mois

Le Conseil d'Etat a également confirmé la fermeture de la mosquée de Pantin pour six mois. Le ministère de l'Intérieur reproche à la mosquée d'avoir relayé une vidéo ayant conduit au meurtre du professeur d'Histoire-Géographie Samuel Paty le 16 octobre 2020 à Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines).

Le juge des référés du Conseil d'Etat a estimé que «que les propos tenus par les responsables de la Grande mosquée de Pantin et les idées ou théories diffusées en son sein constitu[aient] une provocation, en lien avec le risque de commission d’actes de terrorisme, à la violence, à la haine ou à la discrimination» et justifiaient ainsi cette fermeture.

