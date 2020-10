«Guerre», «islamo-fascisme» : la classe politique s'indigne après l'attentat de Nice

Les élus locaux et les responsables politiques, religieux et syndicaux ont promptement réagi à l'attentat au couteau ayant fait plusieurs victimes dans le centre-ville de Nice, près d'une église, deux semaines après la décapitation d'un enseignant.

Après l'attentat perpétré le 29 octobre vers 9h du matin, qui a fait au moins trois morts dans le centre de Nice, les réactions des responsables politiques ne se sont pas fait attendre.

Le maire de Nice, Christian Estrosi, a tout d'abord estimé : «Notre pays ne peut plus se contenter des lois de la paix pour anéantir l’islamo-fascisme».

13 jours après #SamuelPaty, notre pays ne peut plus se contenter des lois de la paix pour anéantir l’islamo fascisme. #Nice06 — Christian Estrosi (@cestrosi) October 29, 2020

Le député des Alpes-Maritimes Eric Ciotti (LR) a quant à lui comparé la situation à la Seconde Guerre mondiale, affirmant que «pour la première fois depuis l’occupation, la France n’est plus libre».

Pour la première fois depuis l’occupation, la France n’est plus libre ! Notre pays est en guerre, nous sommes en guerre !



Pensées pour les victimes de ce nouvel attentat qui touche au cœur notre ville de Nice. https://t.co/6rMMOIpcxf — Eric Ciotti (@ECiotti) October 29, 2020

La présidente du Rassemblement national Marine Le Pen a appelé de ses vœux «une législation de guerre pour répondre à la guerre qui nous est menée».

🔴 Attaque à #Nice.



🗣 @MLP_officiel : "Je ne sais pas combien d'attentats il sera nécessaire pour que le gouvernement prenne conscience que nous avons besoin d'une législation de guerre pour répondre à la guerre qui nous est menée".



📺 #La26.

📲 https://t.co/fOSyOW55j4. pic.twitter.com/sXppnDaeOj — LCI (@LCI) October 29, 2020

De l'autre côté de l'échiquier politique, l'ancien président de la République François Hollande en a appelé «au courage et à la cohésion» au micro d'Europe 1.

Attentat à Notre-Dame de Nice : François Hollande appelle "au courage et à la cohésion" https://t.co/BftKIBZa8n — Europe 1 🎧🌍📻 (@Europe1) October 29, 2020

Son ancien ministre et ex-candidat à l'élection présidentielle Benoît Hamon a adressé ses «pensées sincères aux familles» ainsi qu'à la «communauté catholique».

Un nouvel attentat terroriste vient de faire trois nouvelles victimes. Je m'incline en leur hommage et j'adresse mes pensées sincères aux familles. Mes pensées vont aussi à la communauté catholique frappée par ces meurtres perpétrés dans la basilique de Notre-Dame de Nice. — Benoît Hamon (@benoithamon) October 29, 2020

Le député et président du groupe La France insoumise Jean-Luc Mélenchon a lui aussi affiché «sa solidarité émue avec les catholiques de France».

Pensée de compassion affligée pour les victimes de l'attentat de #Nice. Solidarité émue avec les catholiques de France. — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) October 29, 2020

L'Assemblée nationale a décidé d'observer une minute de silence pour les victimes et leurs proches.

Le président Emmanuel Macron doit rejoindre la cellule de crise à 10h30. Le Premier ministre Jean Castex a quitté précipitamment l'Assemblée nationale pour s'y rendre également.

Hors de la sphère politique, l'Eglise catholique a qualifié l'attentat d'«acte innommable», s'inquiétant du fait que des chrétiens puissent devenir un «symbole à abattre».

Dans le monde syndical, le président du Syndicat national des policiers municipaux (SNPM) Yves Bergerat, qui vit et travaille à Nice, s'est exprimé en ces termes :

«Je suis vraiment dans l'émotion et la peine pour les victimes de cet odieux attentat. Toutes nos pensées vont donc aux victimes et proches. Concernant l'intervention de la police municipale qui a permis de neutraliser le mis en cause. Je ne peux que féliciter mes collègues. Et cela prouve encore une fois le statut de primo-intervenants des policiers municipaux et la nécessité que, sur tout le territoire, tous les policiers municipaux soient armés.»

Jean-Pierre Colombies, porte-parole de l'Union des policiers nationaux indépendants, a quant à lui affirmé qu'il est «évident que l'expression du geste terroriste musulman se radicalise, le principe de frapper une basilique est clairement de tuer des chrétiens et non pas de faire un attentat aveugle». Tout cela serait selon lui à mettre en parallèle avec «la chasse aux Arméniens dans la rue par une certaine partie de la communauté turque». Il appelle par conséquent les responsables politiques à «cesser tout complaisance».

Noam Anouar, délégué Syndical VIGI Police s'est également exprimé sur RT France, en appelant à lever le «tabou de la vidéo protection».

Détails à suivre...