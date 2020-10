Pour Pascal Bruckner, les propos de Rokhaya Diallo ont «entraîné la mort des douze de Charlie Hebdo»

Débattant face à Rokhaya Diallo dans une émission de télévision, Pascal Bruckner a affirmé que les propos passés de la militante au sujet de Charlie Hebdo avaient «entraîné, avec d’autres, la mort des douze» du journal satirique en 2015.

Lors de l'émission 28 minutes, diffusée sur Arte le 21 octobre, le romancier et essayiste Pascal Bruckner a accusé la militante Rokhaya Diallo d'avoir «entraîné la mort des douze de Charlie Hebdo» en cosignant, en 2011, un texte intitulé «Pour la défense de la liberté d’expression, contre le soutien à Charlie Hebdo». Le siège du journal avait à l’époque fait l’objet d’un attentat au cocktail Molotov, qui n’avait fait aucun blessé.

Ce texte affirmait que «la disproportion entre les unes alarmistes sur l’incendie de Charlie Hebdo et les brèves de dix lignes sur les saccages de lieux de culte musulmans entretient une vision du monde raciste» et que Charlie Hebdo, «en acceptant la visite intéressée de Claude Guéant [...] participe, comme il l’a déjà fait dans le passé en publiant des articles ou des dessins antimusulmans, à la confusion générale, à la sarkozisation et à la lepénisation des esprits.»

Au cours d'un débat tendu, Pascal Bruckner a commencé par dire à Rokhaya Diallo que son «statut de femme musulmane et noire [la] rend privilégiée», car il lui «permet de dire un certain nombre de choses», avant de préciser sa pensée : «Je pense notamment à ce que vous avez dit sur Charlie Hebdo et qui a entraîné, avec d’autres, la mort des douze de Charlie Hebdo».

Offusquée, la militante racialiste lui a répondu que ses propos étaient «scandaleux» et «totalement irrespectueux».

Pascal Bruckner a alors persévéré en affirmant que Rokhaya Diallo avait, «avec d’autres, poussé à la haine contre Charlie Hebdo» et «armé le bras des tueurs». Il l'a également invitée à «assumer la responsabilité de [ses] actes».

Sur son compte Twitter, Rokhaya Diallo a par la suite expliqué «avoir rarement été la cible d'une telle violence sur un plateau».

Ce soir Pascal Bruckner m’a accusée d’avoir par mes propos « entrainé la mort des 12 de Charlie » et d’avoir « armé le bras des tueurs » après avoir précisément rappelé que j’étais une « femme musulmane et noire».

J’ai rarement été la cible d’une telle violence sur un plateau. pic.twitter.com/gDlfVMZFbD — Rokhaya Diallo (@RokhayaDiallo) October 21, 2020

Invité le 22 octobre du Grand entretien sur France Inter, Pascal Bruckner est revenu sur cet échange : «J’ai simplement rappelé à Rokhaya Diallo ses engagements au sein de l’islam politique et combien elle critiquait Charlie Hebdo en les traitant d’islamophobes et de racistes. Et je ne suis pas le seul à le dire : toute l’équipe de Charlie, à commencer par son avocat Richard Malka, ne cesse de le répéter», a-t-il déclaré.

Le journaliste et essayiste Ivan Rioufol a considéré sur Twitter qu'il était «légitime de demander des comptes aux incendiaires comme Rokhaya Diallo».

Pascal #Bruckner a raison : il est légitime de demander des comptes aux incendiaires comme @RokhayaDiallo#CaSuffithttps://t.co/EEa6xHH5I9 — Ivan Rioufol ن (@ivanrioufol) October 22, 2020

Mohammed Sifaoui, écrivain, journaliste et directeur du magazine Contre-terrorisme, estime que «la diabolisation sous la fallacieuse accusation "d’islamophobie" peut armer des tueurs».

Voilà @RokhayaDiallo qui oublie qu’elle n’a pas critiqué les choix éditoriaux de @Charlie_Hebdo_ mais à participé à la diabolisation de ceux qui allaient devenir victimes des frères #Kouachi



La diabolisation sous la fallacieuse accusation « d’islamophobie » peut armer des tueurs pic.twitter.com/OpdFOFuTvw — Mohamed Sifaoui (@Sifaoui) October 22, 2020

L'ancien sénateur et conseiller du VIIe arrondissement de Paris Yves Pozzo di Borgo parle quant à lui de l'«inconscience coupable» de Rokhaya Diallo, qui «n'assume pas ses écrits».

L’inconscience coupable de #RokhayaDiallo qui n’assume pas ses écrits ! https://t.co/yEm6JXhE14 — Yves Pozzo di Borgo (@YvesPDB) October 22, 2020

La députée de La France insoumise Clémentine Autain a de son côté estimé que les propos de Pascal Bruckner étaient «parfaitement scandaleux», dans un moment où le débat public «devient fou».

Absolument scandaleux (ces propos parmi tant d'autres dans ce moment où le débat public qui devient fou). Et j'allume ma radio ce matin : Pascal Bruckner invité du grand entretien @franceinter#toutvabienhttps://t.co/U7QCr1YpYW — Clémentine Autain (@Clem_Autain) October 22, 2020

Pascal Boniface, directeur et fondateur de l'IRIS, a déclaré que Pascal Bruckner nie «le privilège de l'homme blanc [...] qui est invité partout pour distiller son venin sans contradiction».

Bruckner qui se dit opprimé par les minorités et les femmes qui nie bien sûr le privilège de l homme blanc et qui est invité partout pour distiller son venin sans contradiction https://t.co/t1LNvrR5qs — Pascal Boniface (@PascalBoniface) October 22, 2020

L'ancien directeur de l'association menacée de dissolution par le gouvernement Collectif contre l'islamophobie en France, Marwan Muhammad, considère pour sa part que les propos de Pascal Bruckner sont de la «haine à l'état pur», tout en apportant son «soutien total» à Rokhaya Diallo.