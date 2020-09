Haut-Karabagh, Biélorussie : Vladimir Poutine et Emmanuel Macron se parlent au téléphone

Les présidents russe et français ont appelé à un arrêt complet des combats dans le Haut-Karabagh après une discussion téléphonique. Le président russe a par ailleurs jugé «inacceptables» les tentatives d'ingérences en Biélorussie.

A la suite d'un appel téléphonique entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine sollicité par la partie française, les présidents russe et français ont appelé à un arrêt complet des combats dans le Haut-Karabagh alors que des affrontements meurtriers s'y déroulent depuis plusieurs jours.

«Vladimir Poutine et Emmanuel Macron ont appelé les parties au conflit à cesser complètement le feu et, dès que possible, à faire redescendre les tensions et à montrer le maximum de retenue», a déclaré la présidence russe.

Les deux présidents se sont dits «disposés» à l'adoption d'un communiqué qui serait publié au nom des coprésidents du groupe de Minsk sur le Karabakh - Russie, France et Etats-Unis - et appellerait à la fin «immédiate» des hostilités et au début de discussions, a ajouté le Kremlin.

Poutine juge «inacceptables» les tentatives d'ingérences en Biélorussie

Le président russe Vladimir Poutine a par ailleurs dit à son homologue français que toute tentative d'interférence dans les affaires d'un pays souverain était «inacceptable», dans le cadre de leurs discussions sur la Biélorussie, a déclaré le Kremlin.

La «position de principe» de la Russie est que «toutes les tentatives d'interférence dans les affaires intérieures d'un Etat souverain et de pression extérieure sur les autorités légitimes sont inacceptables», selon la présidence russe.

La conversation téléphonique entre les présidents s'est tenue après la rencontre à Vilnius entre le président français et la cheffe de file de l'opposition biélorusse, Svetlana Tikhanovskaïa.