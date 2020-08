«On prend l'Europe on l'en**** à deux» : des ministres montent au créneau contre un tweet de Winamax

Les ministres déléguées à la Citoyenneté, à l'Egalité femmes-hommes et aux Sports ont fustigé la «communication crasse» et «à vomir» de Winamax, après un tweet saluant la qualification de deux clubs français en Ligue des champions de football.

«On prend l'Europe on l'encule à deux. #MCIOL» : le 15 août au soir, le site de paris en ligne Winamax a ainsi célébré à sa façon l'exploit de l'Olympique lyonnais, qualifié en demi-finale de la Ligue des champions de football comme le Paris Saint-Germain quelques jours plus tôt.

Les logos des deux clubs ont ainsi été utilisés dans un photomontage accompagnant le message, référence au titre Celsius du groupe de rap PNL – qui n'avait pas suscité une telle polémique lors de sa sortie l'an dernier.

Mais la ministre déléguée aux Sports Roxana Maracineanu n'a pas apprécié la plaisanterie, réagissant le 16 août : «Sérieusement Winamax vous vous croyez où ? Votre tweet est à vomir. Twitter, ça ne vous dérange pas de laisser passer ce genre de messages ?»

Sérieusement @WinamaxSport vous vous croyez où? Votre tweet est à vomir. @TwitterFrance Ça ne vous dérange pas de laisser passer ce genre de messages? — Roxana Maracineanu (@RoxaMaracineanu) August 16, 2020

Quelques heures plus tard, la ministre déléguée auprès du Premier ministre chargée de l'Egalité entre les femmes et les homme, Elisabeth Moreno, enfonçait le clou : «Je condamne fermement cette communication crasse et blessante. Les propos haineux et homophobes doivent être bannis des réseaux sociaux ! Winamax et Twitter, soyez responsables !»

Je condamne fermement cette communication crasse et blessante. Les propos haineux et homophobes doivent être bannis des réseaux sociaux ! @WinamaxSport et @TwitterFrance, soyez responsables ! https://t.co/jDiaXmxUeG — Élisabeth Moreno (@1ElisaMoreno) August 16, 2020

Estimant également que Winamax avait relayé une insulte homophobe, la ministre déléguée à la Citoyenneté, Marlène Schiappa, demande à Winamax et aux internautes de «réfléchir à la portée de nos propos publics». «Par exemple en lisant cet article "On vous explique pourquoi "enculé" est une insulte homophobe"», ajoute-t-elle.

On peut, bien sûr, se contenter de répéter ce qu’on a toujours entendu.

On peut aussi réfléchir à la portée de nos propos publics.

Par exemple en lisant cet article 👉🏾 « On vous explique pourquoi ‘enculé’ est une insulte homophobe. » https://t.co/i23pSw0Zf8https://t.co/hxEdXiF3Rj — 🇫🇷 MarleneSchiappa (@MarleneSchiappa) August 16, 2020

Dans la classe politique, le député de La République en marche (LREM) du Cher, François Cormier-Bouligeon, qualifie le tweet d'«homophobe» et demande le licenciement du community manager du site de paris sportifs : «Alerte Winamax : votre compte Twitter a été piraté par un beauf’ homophobe militant du Rassemblement national ! Si toutefois ce n’est pas le cas, mettez un terme sans délai au contrat de la personne qui gère votre compte...»

🔴 Alerte @WinamaxSport : votre compte Twitter a été piraté par un beauf’ homophobe militant du @RNational_off !

Si toutefois ce n’est pas le cas, mettez un terme sans délai au contrat de la personne qui gère votre compte... https://t.co/HvezERfJk2 — F Cormier Bouligeon (@FCBDeputeduCher) August 16, 2020

La députée d'Agir (macron-compatible) de Seine-Maritime, Agnès Firmin-Le Bodo, considère également le tweet comme «à vomir» : «Twitter vous êtes en vacances ? Ce tweet à vomir doit être retiré très vite... ça fait déjà trop longtemps qu’il circule ! Et franchement Winamax quelle honte....dommage pour le foot.»

@TwitterFrance vous êtes en vacances ? Ce tweet à vomir 🤮 doit être retiré très vite ...ça fait déjà trop longtemps qu’il circule ! Et franchement @WinamaxSport quelle honte....dommage pour le #foothttps://t.co/HHcsmsSvuu — Agnes Firmin Le Bodo (@agnesfirmin) August 16, 2020

Dans un autre registre, Jean-Messiha, membre du bureau national du Rassemblement national (RN), voit pour sa part dans le tweet de Winamax du «racisme antiblancs» : «Le site de pari sportif Winamax, qu'adorent les racailles, se fend d'un tweet dont le racisme ne peut échapper à personne. Deux joueurs dont on devine qu'ils sont de type africain et qui "enculent l'Europe"... On s'enrichit !»