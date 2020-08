Explosions à Beyrouth : la classe politique française multiplie les messages de soutien

La classe politique française a fait part de son émotion après les explosions du 4 août dans la capitale libanaise, adressant de nombreux messages de compassion et de solidarité.

De tous bords, la classe politique française a réagi sur les réseaux sociaux aux deux explosions successives survenues ce 4 août dans le port de la capitale libanaise, Beyrouth, et qui a fait de nombreuses victimes.

Le président français a réagi dans la soirée pour proposer l'aide de la France : «J’exprime ma solidarité fraternelle avec les Libanais après l’explosion qui a fait tant de victimes et de dégâts ce soir à Beyrouth», a déclaré Emmanuel Macron, assurant que des «secours et moyens français sont en cours d’acheminement sur place».

J’exprime ma solidarité fraternelle avec les Libanais après l’explosion qui a fait tant de victimes et de dégâts ce soir à Beyrouth. La France se tient aux côtés du Liban. Toujours. Des secours et moyens français sont en cours d’acheminement sur place. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 4, 2020

Même promesse de soutien rapide de la part du ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, qui a assuré que la «France se [tenait] et se [tiendrait] toujours aux côtés du Liban et des Libanais», et était «disposée à apporter son assistance en fonction des besoins qu’exprimeront les autorités libanaises».

«Nos pensées fraternelles vont au peuple libanais qui vient d’être frappé au cœur de sa capitale», a déclaré pour sa part le président de l'Assemblée nationale Richard Ferrand sur le réseau social.

Nos pensées fraternelles vont au peuple libanais qui vient d’être frappé au cœur de sa capitale #Beyrouth — Richard Ferrand (@RichardFerrand) August 4, 2020

Le Délégué général de La République en marche Stanislas Guerini a adressé «toute [sa] solidarité aux Libanais après ces terribles explosions et [ses] pensées émues aux victimes et à leurs proches» dans un message.

Les images en provenance de Beyrouth nous laissent sans voix. J’adresse toute ma solidarité aux Libanais après ces terribles explosions et mes pensées émues aux victimes et à leurs proches. La France est à leurs côtés. — Stanislas Guerini (@StanGuerini) August 4, 2020

«J’adresse ce soir mes sincères condoléances aux familles endeuillées et à l’ensemble du peuple libanais», a posté de son côté le député et Premier secrétaire du Parti socialiste Olivier Faure.

J’adresse ce soir mes sincères condoléances aux familles endeuillées et àl’ensemble du peuple libanais. Je lui exprime au nom des socialistes français notre pleine solidarité après les terribles explosion survenues à Beyrouth. — Olivier Faure (@faureolivier) August 4, 2020

«Effroi total devant les images qui nous viennent de Beyrouth. Solidarité avec les victimes et leurs familles», a fait savoir pour sa part le porte-parole du Parti communiste français, Ian Brossat.

Effroi total devant les images qui nous viennent de Beyrouth.

Solidarité avec les victimes et leurs familles. — Ian Brossat (@IanBrossat) August 4, 2020

«Horrible explosion à Beyrouth. La France doit se porter à la rescousse. Le Liban est notre ami», a estimé le chef de file de la France insoumise (LFI), Jean-Luc Mélenchon.

Horrible explosion à #Beyrouth. La France doit se porter à la rescousse. Le #Liban est notre ami. — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) August 4, 2020

Le député LR des Alpes-Maritimes Eric Ciotti a quant à lui exprimé sa «stupéfaction face à l'explosion qui vient de frapper Beyrouth», adressant également «une pensée forte pour le Liban et l'ensemble des Français attachés au pays du Cèdre avec lequel nos liens sont historiques et uniques».

Stupéfaction face à l'explosion qui vient de frapper #Beyrouth.



J'ai une pensée forte pour le Liban et l'ensemble des Français attachés au pays du Cèdre avec lequel nos liens sont historiques et uniques. pic.twitter.com/cASuJhxDMg — Eric Ciotti (@ECiotti) August 4, 2020

«De tout cœur avec les Beyrouthins et le peuple libanais suite aux terribles explosions qui ont touché leur capitale. Pensées émues pour les familles et les proches des victimes», a exprimé le député de l'Essonne et président de Debout la France, Nicolas Dupont-Aignan.

De tout coeur avec les Beyrouthins et le peuple libanais suite aux terribles explosions qui ont touché leur capitale. Pensées émues pour les familles et les proches des victimes. #Beyrouthpic.twitter.com/wsobZAN6Be — N. Dupont-Aignan (@dupontaignan) August 4, 2020

La présidente du Rassemblement national (RN), Marine Le Pen, a déclaré pour sa part sur Twitter : «Terrible explosion sur le port de Beyrouth. Les images sont terrifiantes».

Terrible explosion sur le port de Beyrouth. Les images sont terrifiantes.



En ces temps difficiles pour le Liban déjà durement éprouvé par la crise, j’adresse mes condoléances aux familles des victimes et tout mon soutien aux Libanais face à cette tragédie. MLP #Beyrouth — Marine Le Pen (@MLP_officiel) August 4, 2020

«En ces temps difficiles pour le Liban déjà durement éprouvé par la crise, j’adresse mes condoléances aux familles des victimes et tout mon soutien aux Libanais face à cette tragédie», a-t-elle ajouté.

Le bilan était encore incertain en fin de soirée, mais estimé selon un dernier bilan à 50 morts et plus de 2 700 blessés.