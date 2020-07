«Après» : les francs-maçons rédigent un livre blanc de l'après-crise à l'attention d'Emmanuel Macron

La pandémie ayant montré les fragilités de «l'ordre mondial», le Grand Orient élabore des propositions à l'adresse du chef de l'Etat dans des domaines variés pour édifier une «utopie constructive», selon un document consulté par Le Figaro.

Sobrement intitulé Après, un fascicule de 15 pages a été envoyé, selon Le Figaro, aux 1 340 loges du Grand Orient de France, première obédience franc-maçonnique du pays. D'après le quotidien, ce document est un questionnaire qui doit amener les loges à penser la société de demain – comprendre la société d'après la pandémie – et dont les propositions seront synthétisées dans un livre blanc destiné à nourrir les réflexions du chef de l'Etat, Emmanuel Macron.

Les sujets abordés sont vastes et touchent aussi bien la santé que l'économie, le travail, l'école ou encore la science et la technique. Autant de thématiques qui s'inscrivent dans une dimension européenne, présente partout dans le texte, souligne Le Figaro. En introduction, Jean-Philippe Hubsch, grand maître du Grand Orient, dresse un constat : la pandémie a démontré, selon lui, l'«inimaginable fragilité» de «l'ordre mondial». Il revient donc aux francs-maçons de «participer au questionnement citoyen sur le monde d’après» et de «redonner chair et substance à l’utopie de la "fraternité universelle" dont ils sont porteurs depuis leur origine», estime Jean-Philippe Hubsch.

Pour édifier une telle «utopie constructive», il est indispensable selon le texte de se pencher plus avant sur la notion «d'égalité», chère aux francs-maçons, au même titre que la liberté, la fraternité et la laïcité. Parmi les pistes envisagées pour y parvenir dans le domaine de la santé, est ainsi évoqué, entre autres, un «système de santé publique unique dans l’ensemble de l’union européenne».

D'autres questions résonnent plus largement, notamment en ce qui concerne les libertés individuelles – un écho à la réponse apportée par le gouvernement à la crise sanitaire ? – : «Une situation de crise dans une société démocratique justifie-t-elle une restriction des libertés ?» Le Grand Orient s'interroge enfin longuement sur la problématique de l'éthique, personnelle et collective, et demande aux initiés comment renforcer «le partage, l’hospitalité, la solidarité, l’altruisme», qui sont selon le texte des «valeurs du comportement maçonnique».

Les loges doivent à présent apporter des réponses aux questions formulées dans ce texte, qui seront synthétisées dans un livre blanc, finalisé lors d'une assemblée générale le 17 décembre. Par la suite, le livre blanc sera remis au chef d'Etat, qui avait demandé aux religions et obédiences maçonniques de partager leurs idées pour l'après-crise.