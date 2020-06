Plus de 200 000 euros récoltés par la cagnotte en faveur du comité Adama

La cagnotte mise en ligne par le comité Adama pour, notamment, soutenir les frais judiciaires de la famille Traoré, aurait dépassé les 200 000 euros de récolte de dons depuis sa mise en ligne fin 2017. Un succès galvanisé par l'affaire George Floyd.

SelonValeurs actuelles, la somme totale récoltée par la cagnotte officielle du comité Traoré, lancée sur la plateforme Okpal en décembre 2017, aurait franchi la barre des 200 000 euros de dons. Un chiffre qui n'apparaît pas sur le site de la plateforme, son administrateur ayant choisi de le garder secret.

Toujours selon ce média de droite, la cagnotte aurait connu une explosion des dons depuis la mort de Georges Floyd, avec un pic lors de la manifestation devant le Tribunal de grande instance de Paris, qui avait réuni des dizaines de milliers de personnes, à la sortie du confinement : durant cette seule journée, la cagnotte aurait reçu 48 982 euros de dons.

Ce sont près de 7 000 donateurs qui auraient permis d'atteindre la somme considérable de plus de 200 000 euros. L’affluence et l'importance des dons seraient étroitement liées à l’actualité et à l'activité du comité. En effet, les dons auraient été plus nombreux quand le comité Adama avait participé aux manifestations de Gilets jaunes en janvier 2019 pour dénoncer la répression policière ou, plus récemment, depuis le début du mouvement «Black lives matter».

L'argent récolté par les proches d'Adama Traoré sur la cagnotte est à la libre disposition du comité, après déduction de 5% de commission prélevée par la plateforme Okpal. Le comité Adama, qui repose sur l’association loi de 1901 Adama, fondée officiellement par Assa Traoré le 3 octobre 2016, n’est en principe soumis à aucun impôt sur ces dons, mais il pourrait néanmoins devoir certifier ses comptes si la barre des 153 000 euros était franchie au cours de l’année 2020, ainsi que le prévoit la loi. La cagnotte devrait être clôturée le 20 juillet, à moins que le comité, qui en a la possibilité, ne décide de prolonger sa durée.