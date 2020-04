Castaner reconnaît avoir réquisitionné une cargaison de masques adressée aux collectivités locales

Christophe Castaner a admis que «la manœuvre opérée a pris la forme d’une réquisition», lorsque, le 5 avril sur l’aéroport de Bâle-Mulhouse, l'Etat avait saisi une cargaison de 3,6 millions de masques destinés aux collectivités locales.

Le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner a reconnu, le 10 avril, la réquisition par les services de l'Etat de millions de masques importés de Chine à l'aéroport de Bâle-Mulhouse, en raison de livraisons arrivées incomplètes, au détriment de commandes des collectivités locales.

«La manœuvre opérée a pris la forme d’une réquisition. Sur le fond, il s’agit d’une affectation prioritaire des masques organisée par l’Etat, au profit de ceux dont nous considérions qu'ils en avaient le plus besoin : les personnels de santé», a déclaré le ministre dans une interview au quotidien régional L'Est Républicain. Et d'ajouter : «L’Etat a donc bien priorisé la satisfaction des soignants et des malades, parmi les différents clients de ce fournisseur.»

La «guerre des masques»

Lors des questions au gouvernement au Sénat le 8 avril, interrogé à ce sujet, Christophe Castaner, sans nier les faits, avait affirmé qu'il n'y avait «pas eu de réquisition ni par l'armée ni par qui que ce soit», mais qu'il s'agissait «de fournir en priorité le personnel soignant de la région du Grand Est», avant de préciser : «Il n'est pas question qu'il y ait de guerre des masques entre les collectivités territoriales et l'Etat.»

Le 9 avril, L'Est Républicain avait cependant publié une photo de l'arrêté «portant réquisition de masques chirurgicaux dans le cadre de la gestion du Covid-19», signé par le préfet du Haut-Rhin.

La présidente socialiste de Bourgogne-Franche-Comté, Marie-Guite Dufay, avait dénoncé le 6 avril une réquisition «sans concertation, ni même information préalable» de millions de masques sur le tarmac de l'aéroport de Bâle-Mulhouse lors de l'arrivée, la veille, d'un avion en provenance de Chine.

Le même importateur avait pris des commandes de l'Agence régionale de santé (ARS) Grand Est, qui approvisionne les professionnels de santé, mais aussi des régions Grand Est et Bourgogne Franche-Comté ainsi que du département des Bouches-du-Rhône.

Or le nombre de masques, nécessaires pour lutter efficacement contre la pandémie de Covid-19, livrés était inférieur à l'ensemble des commandes. L'avion contenant «seulement 3,6 millions de masques – soit un volume inférieur au solde dû par l'importateur à l’Etat – les masques ont été pris en charge par la préfecture de la zone de défense et de sécurité Est avec le concours de moyens logistiques de l’armée de terre», avait expliqué la préfecture du Grand Est dans un communiqué datant du 6 avril.

«La méthode était inopportune»

Le 9 avril, lors d'une audition devant la mission parlementaire sur la pandémie de Covid-19, Christophe Castaner avait fait valoir qu'il n'y avait «pas de mise en cause du choix [du préfet], mais de la méthode» utilisée, qualifiée «d'inopportune».

Réquisition de masques par la préfecture pour la région Grand Est : "La méthode a été mauvaise. (...) Il est totalement inopportun que des erreurs se produisent dans notre relation entre l'Etat et les collectivités locales", répond @CCastaner.#DirectAN#COVIDー19pic.twitter.com/bAiS57aBYO — LCP (@LCP) April 9, 2020

En effet, le ministre de l'Intérieur avait affirmé avoir exprimé, en début de semaine, à l'ensemble des préfets lors d'une visioconférence, que «la méthode était inopportune et qu'il n'était pas question que cela se reproduise». «Nous aurions dû être plus prévenants avec les collectivités locales [...] Je m’en suis excusé car je sais que l’intention des préfets et de l’ARS était de faire au mieux», a-t-il réitéré le 10 avril, répondant à L'Est Républicain.

De son côté, la région Bourgogne Franche-Comté a annoncé, le 10 avril, avoir réceptionné un premier million de masques chirurgicaux sur les quatre millions commandés. «Il s’agit d’une première livraison arrivée à Marseille, dont la majeure partie servira à équiper les Ehpad et les services de soins à domicile», ont indiqué les autorités régionales dans un communiqué. Transportés jusqu'à Dijon par camion, les masques vont être distribués aux conseils départementaux de la région qui en assureront la répartition dans les établissements médico-sociaux.