Coronavirus : la confiance des Français dans l’exécutif s’effondre, selon un sondage

Selon une enquête d'opinion menée les 24 et 25 mars, plus de la moitié des Français ne fait plus confiance au gouvernement pour gérer la crise sanitaire posée par le coronavirus. Ils sont par ailleurs 70% à penser que l’exécutif leur ment.

Voici un sondage dont Emmanuel Macron et les membres du gouvernement se seraient bien passés. D’après la dernière enquête d’opinion menée les 24 et 25 mars par Odoxa et Dentsu Consulting pour Le Figaro et Franceinfo, les Français font de moins en moins confiance à l’exécutif pour gérer la crise sanitaire majeure posée par le coronavirus.

Pour 55% d’entre eux, le gouvernement n’a pas encore pris la mesure de la gravité de la situation. Un retournement d’opinion puisque ce chiffre était de 37% seulement à la veille du premier tour des élections municipales. Par ailleurs, 69% des sondés estiment que le gouvernement n’est «pas clair» face à la pandémie de Covid-19 et 70% qu’il «ne dit pas la vérité aux Français».

Pour ce qui est de sa gestion concrète de la crise, l’exécutif ne fait guère mieux. 75% des Français considèrent qu’il n’a pas pris les bonnes décisions au bon moment et la même proportion pense qu’il «ne fait pas ce qu’il faut pour bien équiper les hôpitaux et les soignants face à l’épidémie». De plus, 75% des interrogés disent ne pas être «rassurés» par un gouvernement qui, pour 79% d’entre eux, ne «sait pas où il va».

Si le constat est sans appel, le confinement décidé il y a maintenant onze jours a lui été très bien accueilli. 95% des sondés pensent que c’est une bonne mesure, mais d’après 88% d’entre eux il aurait dû être décidé plus tôt.

Enfin, 87% des Français se disent favorables à «l’instauration d’un couvre-feu national» alors que plusieurs membres de gouvernement, comme Sibeth Ndiaye ou Laurent Nunez, en ont encore récemment rejeté l’idée.

D’après le dernier bilan daté du 26 mars, rendu publique par le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon, 1 696 personnes sont mortes en France des suites du coronavirus, soit 365 décès supplémentaires en 24h, et 13 904 sont hospitalisées (+2 365 en 24h) dont 3 375 au sein d’un service hospitalier de réanimation (+548 en 24h).