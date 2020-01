Retraites : Emmanuel Macron rattrapé par d'anciennes déclarations sur le système «universel» (VIDEO)

Avec sa réforme des retraites, l'exécutif affirme défendre un système «universel» malgré des exceptions qui pourraient concerner plusieurs professions. Des déclarations du président sur ce thème, datées d'octobre, ont refait surface sur Twitter...

En amont de la diffusion des vœux de fin d'année du président de la République, des internautes avaient décidé de tourner en dérision la récente multiplication des exceptions au système de retraite dit «universel» défendu par le gouvernement.

Ainsi, un internaute a exhumé le 31 décembre un extrait vidéo d'une prise de parole d'Emmanuel Macron du 4 octobre 2019 à Rodez (Aveyron), où il avait fait le déplacement dans le cadre d'un «grand débat» consacré aux retraites.

Si je commence à dire [qu']on garde un régime spécial pour l’un, ça va tomber comme des dominos, hein !

«Il n’y aura plus de régimes spéciaux à proprement parler. C’est pas possible dans un système universel par points. Si je commence à dire [qu']on garde un régime spécial pour l’un, ça va tomber comme des dominos, hein !», avait alors déclaré le chef de l'Etat.

Et d'ajouter : «Parce que derrière on me dira "vous faites pour les policiers, donc les gendarmes. Donc en suite on me dira "vous faites pour les gendarmes, pourquoi pas pour les infirmiers et infirmières, les aides-soignants..." Et puis on va refaire nos régimes spéciaux [...] Non !»

La séquence vidéo en question a cumulé plusieurs centaines de milliers de vues dans la journée du 31 décembre.

De fait, la promesse d’un système où chaque euro cotisé donnerait le même droit à pension pour tous n'est plus à l'ordre du jour : policiers, militaires, danseurs de ballets ou encore aides-soignants se sont vus accorder des garanties particulières, au sujet du projet gouvernemental de réforme des retraites.

