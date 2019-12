Grèves : l'exécutif échoue à imposer une «trêve» et convoque les partenaires sociaux début 2020

La réforme des retraites portée par le gouvernement est à l'origine d'un mouvement social qu'il peine pour l'heure à contenir. Après avoir échoué sur une «trêve de Noël», l'exécutif a annoncé de nouvelles discussions avec les syndicats dès janvier.

Une grève interprofessionnelle qui s'inscrit dans la durée, des manifestations d'ampleur ou encore des opérations ciblées : le gouvernement fait face à une contestation massive déclenchée par la réforme des retraites qu'il défend.

De fait, ni l'appel à «l'esprit de responsabilité» lancé par le chef de l'Etat depuis Abidjan aux grévistes, ni l'accord de certaines directions syndicales sur le principe d'une «trêve de Noël», n'auront permis un arrêt, ne fut-ce que temporaire, du mouvement social en cours.

C'est dans ce contexte que le gouvernement a annoncé le 23 décembre au soir son «programme de concertations avec les partenaires sociaux».

Comme le rapporte l'AFP, le Premier ministre Edouard Philippe devrait ainsi proposer «une méthode de travail» au sujet de l'équilibre financier du système de retraites durant la semaine du 6 janvier. Parallèlement, les directions d'organisations syndicales seront reçues le 7 janvier, pour parler pénibilité et gestion des fins de carrières, par les ministres du Travail et de la Santé, Muriel Pénicaud et Agnès Buzyn, ainsi que Laurent Pietraszewski, nouveau secrétaire d'Etat chargé des Retraites, et Olivier Dussopt, secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Action et des Comptes publics.

Les discussions se poursuivront, y compris avec d'autres membres du gouvernement, avant la présentation du projet de loi en Conseil des ministres le 22 janvier pour évoquer notamment les fins de carrière à l'hôpital, la retraite progressive des fonctionnaires ou les rémunérations des enseignants.

Pour l'heure, du côté des opposants à la réforme des retraites, les appels se sont multipliés pour une journée de mobilisation nationale d'ampleur le 9 janvier.

L'exécutif ne sera donc pas parvenu à trouver une sortie avant les fêtes de fin d'année, malgré l'annonce d'engagements directement ou indirectement liés à la réforme des retraites, tels que le récent renoncement d'Emmanuel Macron à la «dotation» mensuelle destinée aux anciens chefs d'Etat.

