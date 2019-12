Réforme des retraites : nouvelle journée de grève et manifestation dans toute la France (EN CONTINU)

A la veille d'une invitation des syndicats à Matignon, une nouvelle journée interprofessionnelle de contestation de la réforme des retraites s'ouvre ce 17 décembre, au 13e jour d'une grève illimitée à la SNCF et à la RATP.

CGT, Force ouvrière, CFE-CFC, Solidaires et FSU appellent à une troisième journée interprofessionnelle de manifestations et de grèves dans toute la France ce 17 décembre, également 13e journée de grève dans les transports en commun. Le mot d'ordre : le retrait pur et simple du projet gouvernemental des retraites, fragilisé par la démission le 16 décembre du Haut-commissaire aux Retraites, Jean-Paul Delevoye après des révélations concernant ses activités et mandats non déclarés.

Dans les mêmes cortèges mais derrière leurs propres banderoles, les syndicats réformistes CFDT, CFTC et Unsa défileront quant à eux pour améliorer le contenu du projet – et non pas contre le principe d'une fusion des 42 régimes existants en un système universel, porté par l'exécutif et la majorité.

Cheminots, enseignants, mais aussi avocats et magistrats, sont attendus dans les rangs des manifestants, dans l'ensemble du pays. Des internes, médecins et soignants descendent également dans la rue pour réclamer davantage de moyens pour les hôpitaux.

Lire aussi : Démission de Delevoye : la réforme des retraites aura bien lieu, martèle Sibeth Ndiaye