Mélenchon et Jérome Rodrigues échangent sur les violences policières contre les Gilets jaunes

Le leader de la France insoumise Jean-Luc Mélenchon et le Gilet jaune Jérome Rodrigues se sont croisés lors de la grève du 10 décembre contre la réforme des retraites. Ils ont évoqué la question des violences policières.

Selon la CGT, 885 000 ont battu le pavé contre la réforme des retraites ce 10 décembre dans toute la France. Parmi eux, le Gilet jaune Jérome Rodrigues et le leader de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon. Les deux hommes se sont croisés dans le cortège parisien et ont échangé sur les violences policières et notamment le cas de Manu, Gilet jaune qui a perdu un œil durant l’acte 53 à Paris et a porté plainte contre le préfet de police Didier Lallement. Sputnik a filmé leur échange.

«Cela m'a fendu le coeur», a confié Jean-Luc Mélenchon après avoir affirmé qu'il s'était entretenu avec ce Valenciennois. «C'est vraiment devenu une méthode [...] Au début on pouvait dire que c'est un accident, mais là ce n'est pas vrai, ça fait trop de monde», ajoute-t-il à propos des violences policières. «C’est fait exprès», s’accordent-t-ils, quand Jérome Rodrigues évoque «une tentative de meurtre», pour parler spécifiquement de Manu. «Vous êtes vraiment un type bien», conclut Jean-Luc Mélenchon à propos de Jérome Rodrigues.

Peu après, dans une deuxième vidéo publiée par Sputnik, le député Insoumis de Marseille revient sur les violences policières. «On dirait qu’il n’y a plus de limites à la violence et les juges portent une lourde responsabilité parce qu’ils pourraient se saisir eux-mêmes», estime-t-il, désignant Christophe Castaner et Nicole Belloubet comme les «deux personnes très responsables» de ces violences. «Il y a zéro enquête ouverte, zéro, pas une», pointe encore Jean-Luc Mélenchon.

