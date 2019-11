Un an des Gilets jaunes : malgré l'épuisement, les forces de l'ordre mobilisées en nombre

Le week-end du 16 et 17 novembre marquera le premier anniversaire du mouvement des Gilets jaunes. A cette occasion, de nombreux rassemblements sont prévus à Paris et toute la France. Le dispositif de sécurité devrait être conséquent.

Les forces de l'ordre devraient être déployées en nombre dans les rues de Paris les 16 et 17 novembre pour l'acte 53 des Gilets jaunes, qui marque le premier anniversaire du mouvement. Plusieurs appels à manifester ont été lancés et des figures des Gilets jaunes seront présentes, comme Eric Drouet ou Jérôme Rodrigues.

Selon une source policière contactée par RT France, plus de 3 000 CRS et gendarmes mobiles seront mobilisés en Ile-de-France, sans compter les membres de la Bac (Brigade anti-criminalité) et autres CSI (Compagnies de sécurisation et d'intervention) et CDI (Compagnies départementales d'intervention).

A titre de comparaison, quelque 5 000 policiers et gendarmes avaient été mobilisés le 1er décembre, à la suite des incidents du 24 novembre, marqué notamment par le saccage de boutiques et de restaurants sur les Champs-Elysées.

«Les forces de sécurité ne pourront pas tenir des mois de lutte comme ceux qui ont émaillé cette année»

Selon un membre du Collectif autonome des policiers d'Ile-de-France, le ministère de l'Intérieur a choisi de ne pas communiquer sur le dispositif prévu pour ce week-end de mobilisation, contrairement à ce qu'il avait pu faire en amont de certains actes des Gilets jaunes, faute de moyens humains nécessaires. Dans une publication postée le 13 novembre sur son compte Facebook, le collectif alertait effectivement sur l'épuisement des forces de l'ordre : «Qu'on se le dise, les forces de sécurité ne pourront pas tenir des mois de lutte et de combats comme ceux qui ont émaillé cette année. Nous n'en avons plus la force opérationnelle au vu des arrêts et fuites de collègues qui n'en peuvent plus.»

Une mobilisation qui reste importante, confirmée par une note interne envoyée à toutes les unités, que s'est procurée RTL. Dans cet écrit, on apprend que «les services de police secours, les compagnies de sécurisation et d'intervention ou encore les Bridages anti-criminalité de Paris et de la petite couronne seront mobilisées, même celles qui officient de nuit», rapporte RTL.

Reste à savoir si les Gilets jaunes se mobiliseront eux aussi en nombre ce week-end.

