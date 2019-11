Soirée de violences urbaines dans les Yvelines, un chapiteau de cirque incendié

Le ministre de l'Intérieur et plusieurs personnalités politiques se sont indignées à la suite d'une soirée de violences urbaines dans la ville de Chanteloup-les-Vignes dans les Yvelines où un grand chapiteau de cirque a notamment été incendié.

La soirée a été mouvementée dans la ville de Chanteloup-les-Vignes (Yvelines), dans la grande banlieue parisienne. Selon l'AFP, des policiers ont été pris pour cible par «une trentaine de jeunes», au plus fort des violences, le 2 octobre, entre 19h et 23h.

Les policiers ont été, selon l'AFP, visés «avec des jets de cocktails molotov», puis ciblés par des pétards et des mortiers. Un chapiteau de cirque a été incendié. Les images des tirs de pétards et du feu ont été largement partagées sur les réseaux sociaux.

Ce soir, le cirque de #ChanteloupLesVignes entièrement brûlé, les pompiers attaqués et même un dépanneur... c’est aussi à cause des "bavures" ? Pas de l’absence de morale et d’éducation ? 🤨 pic.twitter.com/fT1p9jvg0l — Linda Kebbab (@LindaKebbab) November 2, 2019

Selon un journaliste indépendant présent sur place, le calme est revenu aux «alentours de minuit».

#ChanteloupLesVignes - Violences urbaines ce soir : un chapiteau d’une association incendié et des tirs de mortiers contre les pompiers.



Retour au calme aux alentours de minuit. pic.twitter.com/7X56L2PluQ — Clément Lanot (@ClementLanot) November 3, 2019

Le préfet des Yvelines, Jean-Jacques Brot, a condamné la destruction de l'édifice «qui prive la population d'un lieu de culture précieux et reconnu».

Le préfet Jean-Jacques BROT condamne avec la plus grande fermeté l'incendie de l'Arche centre des arts de la scène et du cirque de @ChanteloupLV qui prive la population d'un lieu de culture précieux et reconnu. Les auteurs seront retrouvés et punis. pic.twitter.com/pgwS0d1VUW — Préfet des Yvelines (@Prefet78) November 2, 2019

La structure de bois brûlée, dont la construction a coûté 800 000 euros, appartenait à la Compagnie des contraires, une association de cirque implantée depuis près de 30 ans dans la ville. Interrogé par l'AFP, le maire Les Républicains de la ville, Catherine Arenou, a déploré la perte d'une «une école sociale du cirque», qui «accueille beaucoup d'enfants» et entend chercher une solution de repli. Selon l'édile, le chapiteau n'a pas été le seul bâtiment public pris pour cible ce soir là.« Il y a eu quelques essais sur le bureau d'information jeunesse qui a été fracturé. On a retrouvé de l'essence à l'intérieur et il y a eu une tentative d'incendie», a-t-elle déclaré.

3 millions d’€ de dégâts, début d’incendie dans les locaux de prévention jeunesse, école sociale du cirque entièrement brûlée... J’accuse les adeptes de l’électoralisme clientéliste en France qui ont délaissé valeurs et victimes. VOUS êtes responsables du succès du populisme — Linda Kebbab (@LindaKebbab) November 3, 2019

Sur Twitter, la déléguée nationale du syndicat de policiers Unité SGP Police, Linda Kebbab, a avancé la somme de trois millions d'euros de dégâts sans que RT France soit en mesure de vérifier cette information.

Christophe Castaner condamne des «actes lâches et imbéciles»

Le ministre de l'Intérieur a condamné les agresseurs de «policiers et pompiers» sur Twitter. «J'ai pleine confiance en la [police] pour identifier les auteurs de ces actes lâches et imbéciles et les traduire en Justice», a-t-il déclaré.

Côté politique, plusieurs personnalités de droite se sont indignées de l'attaque, qui s'inscrit dans un contexte de multiplication de violences urbaines et d'agressions des représentants de l'Etat.

«Le Gouvernement est incapable de faire respecter l'ordre !», s'est indigné sur le réseau social le chef du parti Debout la France Nicolas Dupont-Aignan évoquant une agression perpétrée par une «trentaine de racailles». «A quand le rétablissement de l'autorité ?», s'est interrogée dans la même veine l'ancienne ministre Rachida Dati, parlant de «violences urbaines quotidiennes».

En #iledefrance ce sont des violences urbaines quotidiennes, des attaques inacceptables contre nos forces de sécurité et des habitants menacés et dans l'insécurité permanente! A quand le rétablissement de l'autorité ?#ChanteloupLesVigneshttps://t.co/F5XFax5gwL — Rachida Dati ن (@datirachida) November 3, 2019

La députée MoDem des Yvelines, Michèle de Vaucouleurs, a quant à elle fait part de sa tristesse et de sa colère «suite aux événements de la nuit».

Tristesse et colère suite aux événements de la nuit. Soutien à Mme la Maire, aux pompiers et policiers. Tellement désolée pour le très bel équipement de la cie des contraires qui a brûlé. #ChanteloupLesVignes — MichèledeVaucouleurs (@MdeVaucouleurs) November 3, 2019

Plusieurs cas de violences urbaines on marqué l'actualité récente, notamment l'incendie de plusieurs établissements scolaires de Béziers lors de la nuit d'Halloween (entre le 31 octobre et le 1er novembre), où policiers et pompiers ont, eux aussi, été visés par des tirs de projectiles.

Incendier un établissement scolaire est une offense à la République.

Avec @jmblanquer, je condamne ces actes inacceptables.

Ils ne peuvent rester impunis : tout est mis en œuvre pour que leurs auteurs en répondent devant la Justice.

Gratitude à la @PoliceNat34 et au @SDIS34. https://t.co/UK17J8XqGx — Christophe Castaner (@CCastaner) November 1, 2019

Le 25 octobre, une centaine de personnes s'en sont prises aux forces de l'ordre dans le quartier sensible du Val Fourré, à Mantes-la-Jolie (Yvelines). Au cours des heurts avec la police, un jeune homme a été sérieusement touché à l’œil, tandis qu'un policier a été blessé à la cuisse par un tir de mortier. Des faits similaires de moindre intensité ont eu lieu le même soir dans d'autres quartiers du département.

