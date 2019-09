Quatennens sera pour la GPA «le jour où une femme riche portera l'enfant d'une femme pauvre»

Si l'opposition à la GPA va de soi chez les conservateurs, au sein du camp progressiste, La France insoumise s'y montre également opposée par crainte d'une marchandisation du corps. Adrien Quatennens s'est exprimé à ce sujet ce 11 septembre.

Que pense-t-on chez la France insoumise de la gestation pour autrui (GPA), c'est-à-dire du recours aux mères porteuses pour les couples hétérosexuels ou homosexuels ? Le coordinateur du parti et député, Adrien Quatennens, s'est exprimé sur ce sujet ce 11 octobre : «Je serai pour la GPA le jour où on me fera la démonstration qu'une femme riche porte l'enfant d'une femme pauvre», a-t-il fait savoir sur RMC et BFMTV. En attendant, l'élu de la 1ère circonscription du Nord s'est dit opposé à la GPA «pour une question de marchandisation du corps».

Le député se dit en revanche favorable à la reconnaissance des enfants nés à l'étranger par GPA, puisque c'est «une mise en conformité dans l'intérêt supérieur de l'enfant».

Adrien Quatennens votera, en revanche, en faveur de la procréation médicalement assistée (PMA) pour toutes (les couples de femmes et les femmes célibataires), incluse dans le projet de loi sur la bioéthique, en discussion à l'Assemblée à partir de ce 11 octobre.

Par le passé, le chef de file des Insoumis, Jean-Luc Mélenchon, avait lui aussi manifesté son opposition à la GPA. «Je suis opposé à la gestation pour autrui (GPA) : parce que ce sont les pauvres qui utiliseront leur corps pour faire des enfants aux riches», déclarait-il sur Twitter en janvier 2018, ajoutant : «Si on commence à accepter la GPA, on accepte la marchandisation des corps. Et on finira à en venir par des choses comme la vente d'organes.»

