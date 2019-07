Reconversion ? La porte-parole de LR sollicite Cyril Hanouna, l'animateur l'embauche

Laurence Sailliet a quitté son poste de porte-parole des Républicains pour rejoindre l'équipe de l'animateur phare de C8, Cyril Hanouna. Dixième sur la liste de son parti aux récentes élections européennes, elle avait échoué à se faire élire.

La déconfiture des Républicains aux européennes a des conséquences quelque peu inattendues. La porte-parole du parti, Laurence Sailliet, a annoncé ce 15 juillet qu'elle quittait ses fonctions pour devenir chroniqueuse dans l'émission hebdomadaire «Balance ton Post» de Cyril Hanouna sur C8.

Interrogée par l'AFP, la production de «Balance ton post» a confirmé son arrivée dans l'émission à la rentrée prochaine. Elle rejoindra d'ailleurs une autre ancienne porte-parole de parti, Raquel Garrido, ex-LFI, devenue chroniqueuse télé dans l'émission de Thierry Ardisson «Les terriens du dimanche» en 2017, et qui cherchait une nouvelle place après à l'arrêt de ce talk show dominical.

«Balance ton post a réussi à s'installer, et l'idée c'est de continuer à recruter des talents et à ouvrir l'émission à des éditorialistes de qualité», explique-t-on au sein de la société de production, H20, selon l'AFP. Et de préciser que c'était Laurence Sailliet qui avait «exprimé son intérêt pour rejoindre l'émission», et que Cyril Hanouna, «dans sa démarche d'ouverture et de débat, a dit oui». «Ça va être énorme à la rentrée ! Très heureux d'accueillir Laurence Sailliet», a commenté sur Twitter l'animateur vedette de C8.

C est dans @BalanceTonPost que ça se passe!! Ça va être énorme à la rentrée! Très heureux d accueillir @lsailliet et merci à vous d avoir fait de btp un tel succès! Je vous aime ❤️❤️ https://t.co/z8wpdg0y8A — Cyril Hanouna (@Cyrilhanouna) 15 juillet 2019

Omniprésente sur les plateaux des chaînes d'information en continu, Laurence Sailliet avait échoué aux élections législatives en 2017 face à une candidate En Marche! dans la 5e circonscription des Français de l'étranger. Dixième de la liste LR aux élections européennes de mai 2019, elle n'a pas été élue non plus en raison du très mauvais score de son parti (8,48%).

