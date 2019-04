Au bord des larmes, Raquel Garrido invite une retraitée SDF à dormir chez elle (VIDEO)

Sur le plateau des Terriens du dimanche, la chroniqueuse Raquel Garrido a été bouleversée par une invitée retraitée qui dort dans sa voiture après avoir été expulsée. Emue, l'ancienne porte-parole de LFI l'a invitée chez elle.

Reçue sur le plateau de l'émission Les Terriens du dimanche sur C8 diffusée le 31 mars, Marie, une retraitée SDF, a ému l'avocate Raquel Garrido, qui lui a proposé de l'accueillir chez elle le soir-même.

Je ne supporterai pas que vous dormiez une nouvelle fois dans votre voiture

A 71 ans, Marie a dû quitter en septembre 2018 le logement de Puteaux dont elle était locataire car il allait être mis en vente. Elle dort désormais dans sa voiture, dans un parking souterrain et se nettoie à l'eau glacée d'un tuyau. L'ancienne porte-parole de La France insoumise, au bord des larmes à la fin du témoignage de la vieille dame, lui a affirmé : «Vous êtes bienvenue chez moi ce soir. Je ne supporterai pas que vous dormiez une nouvelle fois dans votre voiture, je ne le supporterai pas».

Marie touche une pension d'environ 1 300 euros, mais son niveau de vie ne lui a jusqu'ici pas permis de trouver une location bon marché à Puteaux, une ville plutôt chère. Elle explique avoir fait sa première demande de logement social il y a 15 ans, mais malgré ses visites fréquentes et ses courriers à la mairie, elle n'a rien obtenu. «J'ai travaillé toute ma vie. J'étais responsable de la cantine dans une clinique privée. J'ai toujours été honnête, j'ai toujours payé mes impôts, mais moi on me répond pas», s'est-elle plaint.

Des offres lui ont été faites pour habiter en dehors de Puteaux, la vieille dame refuse catégoriquement à son âge de quitter la ville dans laquelle elle a passé 30 ans de sa vie.

«Je pense que j'ai le droit d'avoir un toit», a-t-elle martelé sur le plateau.

Une mobilisation s'organise pour secourir la vieille dame. Une pétition sur Change.org à l'intention de la mairie de Puteaux et de la préfecture a déjà récolté plus de 100 000 signatures.

