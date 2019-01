Macron a écrit un SMS à Hanouna, qui aimerait le recevoir dans son émission

Cyril Hanouna révèle qu'Emmanuel Macron lui a dit apprécier sa démarche auprès des Gilets jaunes. L'animateur aimerait le recevoir sur son plateau et compte faire de son émission «l'un des grands acteurs médiatiques» de la campagne des européennes.

L'animateur de C8 Cyril Hanouna peut être aux anges : le 25 janvier au soir, son émission Balance ton Post! s'est offert un record d'audience, avec quelque 1,09 million de téléspectateurs pour le débat sur la crise des Gilets jaunes, co-animé par la secrétaire d'Etat Marlène Schiappa. L'homme de télévision envisage de poursuivre ce format, selon le Journal du dimanche (JDD).

«Balance Ton Post! est un programme populaire. Mes émissions attirent les plus de jeunes, c’est vrai. Ce qui compte, c’est de faire avancer les choses. Que les Français puissent proposer leurs idées à ceux qui sont en mesure de les mettre en œuvre concrètement, les responsables politiques. Si mes émissions peuvent servir à cela et que les personnes en responsabilité s’en rendent compte, c’est gagné pour tout le monde», explique-t-il.

Mais Cyril Hanouna confie également avoir été en contact avec le président de la République. «J’ai reçu un sympathique SMS de sa part il y a quelques semaines, où il me disait apprécier ma démarche auprès des Gilets jaunes», raconte-t-il, avant de rappeler qu'il avait déjà interpellé Emmanuel Macron «au culot». «J’essaie de me servir de cette accroche pour que les Français puissent lui adresser des messages via mes émissions», développe-t-il.

Dans cette optique, l'animateur de télévision explique vouloir convier le chef de l'Etat à l'une de ses émissions : «C’est mon objectif ! Je lui lance d’ailleurs une invitation dans Balance Ton Post! et j’espère avant les européennes !»

En attendant l'éventuelle présence d'Emmanuel Macron sur son plateau, Cyril Hanouna envisage de reproduire l'expérience du 25 janvier dernier. A l'approche des élections européennes du mois de mai, il envisage de faire de Balance ton Post! «l'un des grands acteurs médiatiques de cette campagne».

Lire aussi : Schiappa invite les Français à faire de leurs «engueulades familiales» des «ateliers du grand débat»