«Fuck France», «Refugees welcome» : une stèle en l'honneur de maquisards et une chapelle dégradées

Le Dauphiné libéré rapporte qu'un monument aux morts en l’honneur des libérateurs du bataillon Berthier et des maquisards du Rhône et de l’Ain, ainsi que la chapelle adjacente, ont été tagués de messages et sigles anarchistes et anti-frontières.

Dans un article mis en ligne le 6 juin, Le Dauphiné libéré fait état de la dégradation d'une stèle en l’honneur des libérateurs du bataillon Berthier et des maquisards du Rhône et de l’Ain, érigée au sommet du col de l’Echelle, dans les Hautes-Alpes. D'après une image diffusée par le journal local, des sigles anarchistes (le «A» entouré d'un cercle) ainsi que l'acronyme «ACAB» (pouvant signifier «All cops are bastards» ou «All capitalists are bastards», soit «Tous les policiers sont des salauds» ou «Tous les capitalistes sont des salauds»), ont été tagués à la bombe noire sur ce monument au mort.

De plus, selon Dauphiné libéré, la chapelle adjacente a également été taguée. On peut lire, sur une photo de ce média, les graffitis suivants : «Refugees welcome» («Bienvenue aux réfugiés»), «Fuck France», «Open the border» («Ouvrez la frontière»), «ACAB» ou encore des croix inversées.

Parmi la classe politique, le conseiller départemental (Les Républicains) de Briançon Arnaud Murgia a exprimé sur Twitter sa «honte de découvrir la dégradation du monument d’hommage au bataillon Berthier et au maquis par les militants anti-frontière au Col de l'Echelle 2 jours après le [75e anniversaire du Débarquement en Normandie]».

Honte de découvrir la dégradation du monument d'hommage au bataillon Berthier et au maquis par les militants anti frontière au #ColdelEchelle 2 jours après le #DDay75thAnniversary. Vous trouverez tjs en face de vous ceux qui refusent qu'on insulte la France.

De même, l'ex-conseiller de Jean-Luc Mélenchon et fondateur du parti République souveraine, Djordje Kuzmanovic, a pointé du doigt l'oeuvre d'«antifa[s]», et rappelé que le monument aux morts célébrait la mémoire d'un «bataillon de résistants FFI du Rhône ayant combattu les nazis».

Des "antifa" ont vandalisé le monument en l'honneur du Bataillon Berthier. Quelle honte !

C'était un bataillon de résistants #FFI du #Rhône ayant combattu les nazis.

Les autonomes sont décidément bêtes à manger du foin, et avec leur "Fuck France", les idiots utiles du macronisme. pic.twitter.com/CPc5ya5eUW — Djordje Kuzmanovic (@Vukuzman) 9 juin 2019

