«Dépasser le clivage gauche-droite» : Djordje Kuzmanovic présente son parti, République souveraine

L'ancien orateur national de La France insoumise (LFI), Djordje Kuzmanovic, était ce 25 mars invité sur le plateau de RT France. Il a notamment évoqué l’acte 18 des Gilets jaunes et le lancement de son mouvement politique, République souveraine.

Invité sur le plateau de RT France ce 25 mars, le géopolitologue et ancien orateur national de La France insoumise (LFI), Djordje Kuzmanovic, est revenu sur le lancement de son mouvement politique, République souveraine. «Nous pensons qu’il faut dépasser le clivage gauche-droite [et] rassembler les Français sur certaines choses qui les unissent et qui se retrouvent dans les revendications des Gilets jaunes. A savoir : l’attention portée à la souveraineté de la France, à la défense la laïcité, à la république sociale, à la justice sociale quelles que soit les origines politiques des uns et des autres», a-t-il prôné.

Il a en outre abordé les violences qui ont émaillé l’acte 18 des Gilets jaunes, le 16 mars, regrettant une «instrumentalisation par le pouvoir» des casseurs. «[J’ai] été ce samedi-là sur les Champs-Elysées, j’ai pu observer qu’ils [les casseurs] manœuvraient assez aisément sans que la police intervienne», a ainsi affirmé Djordje Kuzmanovic.

