La France célèbre le 75e anniversaire du débarquement en Normandie (EN CONTINU)

Dans un contexte diplomatique délicat, la France commémore le débarquement allié du 6 juin 1944, en présence d'Emmanuel Macron, Donald Trump, Theresa May et quelque 500 vétérans dans une Normandie déjà en fête depuis la veille.

75 ans après le débarquement des forces alliées sur les plages normandes, Emmanuel Macron, Theresa May et Donald Trump participeront aux commémorations en présence de 500 vétérans.

A 8h45, le président français et le Premier ministre britannique doivent poser la première pierre du mémorial britannique, à Ver-sur-Mer. Après une cérémonie au cimetière américain de Colleville-sur-mer, une rencontre bilatérale entre Emmanuel Macron et Donald Trump est prévue à 13h30 à la préfecture de Caen. L'Elysée affirme que le niveau de «confiance» est «au plus haut niveau» avec Washington. La FSU, la CGT et la France insoumise ont quant à eux appelé à manifester à 17h30 à Caen contre la venue de Donald Trump, qui incarne, selon leur appel, «le racisme, le sexisme et le climato-négationnisme».

La Normandie était déjà en fête le 5 juin en amont de la rencontre, avec notamment des parachutages, une cérémonie amérindienne à Omaha Beach, et des dizaines de milliers de collectionneurs de véhicules militaires qui sillonnaient les routes proches des plages du débarquement.

