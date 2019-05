LREM rend hommage à Simone Veil au Panthéon devant quelques dizaines de sympathisants (VIDEOS)

LREM s'est réuni le 9 mai au Panthéon afin de rendre hommage à Simone Veil. L'évènement a peiné à rassembler malgré la présence de têtes d'affiche du parti et du fils de Simone Veil, par ailleurs candidat sur la liste de Nathalie Loiseau.

La liste Renaissance de Nathalie Loiseau pour les européennes organisait le 9 mai à 19h45 un hommage à Simone Veil, sur la place du Panthéon, dans le Ve arrondissement de Paris. Selon Gilles Le Gendre, président du groupe LREM à l’Assemblée nationale, qui pourrait être sur la sellette, les organisateurs de l’événement voulaient «rendre hommage à Simone Veil et à la contribution décisive qu'elle a apportée à la construction européenne».

Député du 5e arrdt, avec de nombreux élus et responsables politiques @Renaissance_UE nous invitons les Parisiens à se rassembler demain jeudi à 19 h 45 place du Panthéon pour rendre hommage #SimoneVeil et à la contribution décisive qu'elle a apportée à la construction européenne. pic.twitter.com/sU6fqnsb0k — Gilles Le Gendre (@GillesLeGendre) 8 mai 2019

D'après notre journaliste sur place, seulement «quelques dizaines de sympathisants LREM» étaient présents malgré la participation de personnalités du parti parmi lesquels Benjamin Griveaux, Gilles Le Gendre, Mounir Mahjoubi ou encore la ministre des Solidarités et de la Santé Agnès Buzyn.

Quelques dizaines de sympathisants #LREM et des figures du parti dont @BGriveaux@GillesLeGendre@mounir@agnesbuzyn sont rassemblés devant le Panthéon à #Paris en hommage à Simone Veil et à son engagement pour l'Union européenne pic.twitter.com/b1y8BP9vfa — Lucas Léger (@lucas_rtfrance) 9 mai 2019

Nathalie Loiseau a également participé à l’hommage, accompagnant Jean Veil, le fils de l’ancienne présidente du Parlement européen et candidat pour les européennes sur la liste Renaissance. Celui-ci a expliqué, devant les caméras de BFMTV qu'il était le seul à pouvoir «parler au nom de Simone Veil, et personne d'autre», ajoutant que sa «maman aurait suivi les recommandations et apporté son soutien au président Emmanuel Macron».

Egalement de la partie, Cédric Villani, député de l’Essonne, précise à RT France : «C’est important pour moi [d’être ici] car l’Europe a été mon premier engagement en politique, dès 2010, et c’est peut-être le dénominateur commun le plus important pour les marcheurs. Nous croyons dans une Europe plus forte, une Europe qui se construit et se bâtit dans la démocratie et le progrès avec une conscience aigüe du futur.»

"L'Europe, c'était mon premier engagement politique" : le député #LREM@VillaniCedric explique pourquoi il s'est joint à ce rendez-vous devant le Panthéon. pic.twitter.com/UIGqFs9ZGf — Lucas Léger (@lucas_rtfrance) 9 mai 2019

Un événement en petit comité qui ne suffira sans doute pas à faire oublier la campagne du parti présidentiel, qui demeure en difficulté après les propos, le 6 mai au Mémorial de Caen, de Nathalie Loiseau sur le «blitzkrieg positif» ou encore la révélation de l'appartenance de l'ancienne ministre des Affaires européennes à une liste proche du GUD lorsqu’elle était étudiante. L'ancienne présidente de l'ENA avait également été accusée de banaliser l'homophobie dans son livre L'Europe en BD.

