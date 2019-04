Mandat d'arrêt contre Alain Soral, condamné à un an de prison ferme pour négationnisme

L'essayiste controversé a été condamné pour négationnisme à un an de prison ferme avec mandat d'arrêt. Il avait publié sur son site des conclusions litigieuses de son avocat dans une autre affaire. Ce dernier écope d'une amende de 5 000 euros.

Alain Soral a été condamné ce 15 avril par le tribunal correctionnel de Paris à un an de prison ferme assorti d'un mandat d'arrêt, pour contestation de l'existence de la Shoah, selon l'AFP.

L'essayiste controversé, condamné pour avoir publié sur son site des conclusions litigieuses de son avocat dans une autre affaire, n'était pas présent à la lecture du délibéré. Son avocat, Damien Viguier, a pour sa part été condamné à 5 000 euros d'amende pour complicité, en raison du contenu de ces conclusions.

Le tribunal est allé au-delà des réquisitions du parquet s'agissant d'Alain Soral, déjà condamné à plusieurs reprises, notamment pour provocation à la haine raciale.

La sanction est prononcée alors que le parquet de Paris avait requis le 5 mars une condamnation de six mois de prison ferme pour le polémiste controversé. Le parquet avait alors requis 15 000 euros d'amende contre son avocat.

Alain Soral et son avocat devront verser un euro symbolique de dommages et intérêts à quatre associations antiracistes parties civiles, ainsi que 1 500 euros au titre des frais de justice, solidairement, à chacune d'entre elles.

En 2016, le site Egalité et Réconciliation d'Alain Soral avait publié un dessin intitulé «Chutzpah Hebdo», représentant le visage de Charlie Chaplin devant l'étoile de David, avec dans une bulle, la question «Shoah où t'es ?», en référence à la une polémique du magazine Charlie Hebdo après les attentats de Bruxelles, «Papa où t'es?». Pour cette publication jugée négationniste, Alain Soral avait été définitivement condamné à 10 000 euros d'amende, avec possibilité d'emprisonnement en cas de non-paiement.

En novembre 2017, le même site avait publié les conclusions de son avocat Damien Viguier dans cette affaire, qui évoquaient notamment une chaussure et une perruque représentées sur le dessin condamné.

«Chaussure et cheveux font référence aux lieux de mémoire organisés comme des lieux de pèlerinage. On y met en scène des amoncellements de ces objets, afin de frapper les imaginations», avait notamment écrit l'avocat. «La coupe des cheveux se pratique dans tous les lieux de concentration et s'explique par l'hygiène», écrivait-il encore, citant ensuite le négationniste Robert Faurisson.

S'agissant de deux autres éléments du dessin, «savon et abat-jour», l'avocat avait qualifié de «propagande de guerre» les savons faits à partir de graisse humaine par les nazis ou les abats-jour en peau humaine.

La Licra et l'Union des étudiants juifs de France avaient signalé ces propos au parquet.

Lire aussi : L'Union des étudiants juifs de France veut la fin de l'application Egalité et réconciliation