«Europe Je Vote !» : une centaine de patrons incitent leurs salariés à voter aux Européennes

Dans un manifeste intitulé «Europe Je Vote !», une centaine de chefs d'entreprises se sont engagés à inciter leurs salariés à participer aux élections européennes. Une démarche qu'ils assurent n'être en rien politique...

Boudée habituellement par les Français, les élections européennes risquent une nouvelle fois d'être marquées par une forte abstention. Pour éviter que le scénario ne se répète, une centaine de chefs d'entreprises ont signé un manifeste au nom évocateur : «Europe Je Vote !» Les instigateurs de cette démarche, repérée par Le Figaro, espèrent que leurs salariés les plus réticents emprunteront le chemin des urnes le 26 mai prochain.

«La plateforme, qui bénéficie d’un site web, recense les signatures de Jean-Pierre Letartre (EY), Wilfried Verstraete (Euler Hermes), Jean-Luc Petithuguenin (Paprec), Frédéric Mazzella (BlaBlaCar), Denis Kessler (Scor), Guillaume Richard (Oui Care), Michel Hervé (groupe Hervé), Peter Bichara (Siemens), ou encore Elizabeth Ducottet et François Asselin, les présidents du Meti et de la CPME [Confédération des petites et moyennes entreprises]», rapporte le quotidien.

Cette démarche d'apparence citoyenne cacherait-elle une opération politique ? En aucun cas selon Jean-Pierre Letartre : «Attention, notre démarche n’est en rien politique. L’objet n’est pas de dire pour qui voter le 26 mai, mais de sensibiliser nos collaborateurs sur l’importance de voter», assure-t-il.

A l'image du leader mondial des solutions d'assurance-crédit Euler Hermes, qui compte organiser deux conférences dont l'une d'entre elles aura lieu le 15 avril et s'intitulera «Quelle Europe à horizon 2024 ?», chaque entreprise signataire du manifeste a pris l'engagement de rappeler l'importance de ce scrutin et, ce faisant, d'y prendre part.

Lire aussi : Européennes 2019 : des «Eurolapins» font campagne face aux loups Vladimir, Ping et Donald (VIDEO)