Européennes 2019 : des «Eurolapins» font campagne face aux loups Vladimir, Ping et Donald (VIDEO)

Présentée comme une campagne anti-abstentionnisme, une vidéo relayée par le mouvement Pulse of Europe met en scène des lapins européens mis en danger par leur division, face à des prédateurs russe, chinois et américain. Cri d'alerte ou troll ?

La vidéo à l'imagerie enfantine, en animation 3D, est pour le moins déstabilisante. Présentée comme «une campagne anti-abstentionnisme» pour les élections européennes de mai 2019, la séquence a été diffusée le 4 novembre 2018 sur un compte Facebook intitulé «Eurolapins». Sa vocation affichée : mobiliser les électeurs face à des «loups» prénommés Vladimir, Ping et Donald, et arborant respectivement sur leur salopette des drapeaux russe, américain et chinois...

A travers une narration apparemment destinée aux plus jeunes, un conteur met en garde les habitants du «pays des Eurolapins» contre leur division, dont entendrait profiter les trois prédateurs vulpins. La vidéo a cumulé plus de 43 000 vues sur Facebook.

Sur les réseaux sociaux, les pages «Eurolapins» se présentent comme celles d'«une campagne humoristique contre l'abstentionnisme de Pulse of Europe France». La création a en tout cas été relayée sur les comptes Twitter et Facebook de l'antenne française de «Pulse of Europe», mouvement citoyen dont «le seul but est de manifester et promouvoir le projet d’une Union Européenne forte et qui fonctionne».