Pour une majorité de Français, l'armée européenne serait une bonne idée

Selon un sondage du Parisien, une majorité de Français seraient pour la création d'une armée européenne. La même enquête montre que les sondés perçoivent la Russie comme la menace numéro 1 à laquelle cette hypothétique armée devrait faire face.

L'institut Odoxa a publié ce 30 mars une enquête réalisée pour Le Parisien qui semble montrer qu'une majorité de Français seraient favorables à la création d'une armée européenne. Ce projet, notamment soutenu par Emmanuel Macron dans sa récente tribune européenne, susciterait en effet l'adhésion de pas moins de 62% des personnes interrogées.

L'étude apporte toutefois un éclairage intéressant quant à ce projet qui resurgit régulièrement dans le débat public sans toutefois aboutir à la moindre ébauche de concrétisation : une majorité de Français (60%) estime également que la création d'une éventuelle force armée européenne ne se produira pas dans les 10 ou 15 prochaines années.

Si cette proposition est officiellement défendue par La République en marche (LREM), ses sympathisants n'en sont pourtant pas les plus ardents défenseurs. En effet, 73% d'entre eux la soutiennent, quand ceux du Parti socialiste (PS) sont 78% et ceux des Républicains (LR), 73%. Ces estimations semblent donc confirmer l'attachement des sympathisants des deux anciens grands partis français à l'approfondissement de l'intégration européenne.

De manière plus surprenante, les sympathisants des formations politiques pourtant plus critiques de l'Union européennes sont eux aussi majoritairement favorables à ce projet d'armée européenne. Ainsi, ceux de La France insoumise (LFI) sont 60% à l'envisager favorablement. Même les sympathisants du Rassemblement national (RN) l'approuvent à une courte majorité (51%).

La menace russe ?

L'étude conduite par Odoxa avait également pour objet de déterminer quelles sont les «menaces» auxquelles une éventuelle armée européenne serait confrontée dans l'hypothèse où elle viendrait à être mise en place.

Sondage pour l’@InstitutIRIS demain dans @le_Parisien « la Russie est le pays qui représente la plus grande source de menace pour la sécurité de l’Europe » selon @OdoxaSondages@gaelsliman — IRIS (@InstitutIRIS) 30 mars 2019

Ainsi donc, c'est la Russie qui semble être perçue comme la menace numéro 1, par 35% des Français, devant la Syrie (29%), la Corée du Nord (28%) et l'Iran (12%). A bien des égards, ces données semblent moins reposer sur des faits et des analyses précises que sur des convictions dont l'étude ne détaille pas les raisons, mais derrière lesquelles on ne peut s'empêcher de soupçonner une influence des préoccupations récurrentes des médias. A noter toutefois : 20% des personnes interrogées estiment que la plus grande menace pour l'UE sont les Etats-Unis. Du point de vue de la méthodologie, un large panel de pays était proposé aux sondés, laissant la possibilité de trois choix au maximum pour répondre à la question.

