Autoroutes bouclées, balcons interdits… Nice et Monaco voient rouge pendant la visite de Xi Jinping

Routes fortement embouteillées, restrictions drastiques de la liberté de circulation et autres consignes spéciales : la visite du président chinois, Xi Jinping, à Nice et Monaco, s'est transformée en enfer pour certains habitants.

Le gouvernement ne lésine pas sur la sécurité, surtout quand le président chinois Xi Jinping est de passage en France. Ainsi, la visite d'Etat de celui qui préside à la destinée de l'Empire du Milieu a semé une belle pagaille à Nice et Monaco. Le maire de la préfecture des Alpes-Maritimes, Christian Estrosi, a rejeté ce 25 mars sur l’Etat cette situation qu'il qualifie d'«insupportable» et d'«inacceptable», causée notamment par les restrictions de circulation imposées pour la sécurité du dîner de Xi Jinping en compagnie du couple Macron à quelques kilomètres de Nice.

18h30: suite à la coupure d'autoroute, après la sortie 47 Villeneuve Loubet, direction Italie la circulation est très difficile, #A8#Infotrafic

Différez vos déplacements dans les Alpes-Maritimes. Informez-vous avant tout déplacement, écoutez @Radio1077pic.twitter.com/QN4Qvblaon — Autoroute A8 (@A8Trafic) 24 mars 2019

Selon l'AFP, des voyageurs ont par exemple été obligés de rallier l'aéroport de la ville à pied et en traînant leurs valises en longeant l'autoroute A8 fermée. Pêle-mêle : des vols ont été annulés faute d'équipage bloqués dans les embouteillages, des milliers d'automobilistes ont été pris au piège, sans information ni alternatives, plusieurs gares étaient fermées, des axes majeurs étaient coupés et les routes secondaires étaient engorgées.

📛 Point info routes: c’est le gros bordel à Cagnes-sur-Mer #XiJinping06pic.twitter.com/jhAgp03Cgv — Damien Allemand (@damienallemand) 24 mars 2019

Énorme bouchon entre Antibes et #Nice06 à cause de la fermeture de l'A8 et de la Prom pour la sécurité du président chinois pic.twitter.com/nXyCMCIHUN — michel bernouin (@bernouin) March 24, 2019

Le premier édile assure pourtant avoir alerté des risques de «thrombose ingérable» de la métropole niçoise. Arrivé le 24 mars à l'aéroport de Nice Côte d'Azur, le chef de l'Etat chinois s'est envolé pour Paris le 25 mars dans la matinée : le temps pour lui de rendre notamment visite à la famille princière monégasque.

© Valery HACHE Source: AFP Le président chinois Jinping, son épouse Peng Liyuan, la princesse Charlène de Monaco et le prince Albert II de Monaco le 24 mars 2019 à Monaco.

Un trajet qui a eu pour effet d'engorger fortement les communes limitrophes. «Avoir voulu s'obstiner à lui faire faire des déplacements à Monaco autrement qu'en hélicoptère et de faire un deuxième aller-retour vers l'est du département jusqu'à Beaulieu a fait subir aux usagers de la route une situation insupportable», a encore dénoncé la mairie de Nice.

Les habitants de la principauté ont également été impactés par cette visite présidentielle. A Monaco, selon le journal La Dépêche, la Sécurité publique leur aurait en effet demandé de «veiller à tenir fermées les fenêtres» entre 10h30 et 16h et signifié qu'il était «formellement interdit de se trouver sur les balcons et les terrasses». Les résidents monégasques auraient en outre eu pour consigne de se munir de leur carte d'identité monégasque s'ils souhaitaient sortir de chez eux. Enfin, la baignade, les activités sous-marines et les sports nautiques auraient été interdits dans l'espace maritime de Monaco, selon la même source, qui ajoute que le port de la ville était aussi fermé.

Lire aussi : Au grand dam de l'UE et des Etats-Unis, l'Italie rejoint les Nouvelles routes de la Soie chinoises