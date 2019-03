Prison de Château-Thierry : un détenu blesse un surveillant à l'arme blanche

Un surveillant a été attaqué à la gorge par un détenu à l'isolement dans la prison de Château-Thierry, le même jour qu'une agression au couteau à caractère terroriste à la prison de Condé-sur-Sarthe, dans l'Orne.

Le Syndicat national pénitentiaire Force ouvrière (SNPFO) a annoncé sur Facebook le 5 mars qu'un homme avait attaqué un surveillant à l'aide d'une arme blanche artisanale dans la prison de Château-Thierry située dans l'Aisne.

La victime est sortie de l'hôpital plus tard dans la journée avec 13 points de suture et s'est vu prescrire 9 jours d’interruption temporaire de travail (ITT) et 7 jours d'arrêt de travail, selon Valérie Decroix, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille interrogée par l'AFP.



Le détenu était placé à l'isolement et son arme était une lame de rasoir. Il a agressé sa victime alors que cette dernière l'accompagnait à la douche.

Valérie Decroix a par ailleurs précisé à l'AFP que l'agresseur souffrait de «troubles d'ordre psychologique».

Selon Franceinfo, qui cite des sources syndicales, l'agresseur serait Abdallah Boumezaar, l'auteur du double meurtre de femmes gendarmes à Collobrières en 2012 qui avait provoqué à l'époque une vive émotion. L'homme a été condamné à réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une peine de sûreté de 30 ans en 2015.

Cette agression en milieu carcéral intervient le même jour que l'attaque à caractère terroriste de deux surveillants, poignardés et grièvement blessés à la prison de Condé-sur-Sarthe, dans l'Orne. L'agresseur, un détenu radicalisé condamné à 30 ans de prison pour un crime a crié «Allahu Akbar» avant son attaque, selon le procureur de la République de Paris. «Le caractère terroriste de cette attaque ne fait aucun doute», a déclaré la ministre de la Justice, Nicole Belloubet. Après s'être retranché avec sa compagne dans une Unité de vie familiale, où ils venaient de passer le week-end, le détenu a été interpellé en début de soirée, selon le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner. Le procureur de Paris a annoncé que sa compagne était décédée.

