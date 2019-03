Laetitia Casta soutient les Gilets jaunes et «les femmes qui continuent à tenir les ronds-points»

A rebours du milieu du show business, l'actrice a salué les avancées obtenues par les Gilets jaunes. Evoquant ses origines modestes, elle rend hommage à celles qui tiennent les ronds-points «quand il faut s'occuper des enfants, gagner un salaire».

Contrairement à de nombreuses personnalités du show business, qui appellent les Gilets jaunes à cesser leur mobilisation ou refusent de prendre position sur le sujet, Laetitia Casta a ouvertement pris position en faveur du mouvement citoyen, dans un entretien au magazine Grazia.

La quadragénaire salue les avancées obtenues par les manifestants, mobilisés depuis plusieurs mois : «Les Gilets jaunes ont obtenu des avancées qui n'avaient jamais été obtenues. Je vois les femmes qui continuent à tenir les ronds-points quand il faut s'occuper des enfants, gagner un salaire. Mais elles tiennent parce qu'une femme sait à l'euro près ce que ça représente, le coût de la vie. Leur vision est concrète.»

«J'ai pris parti dès le début du mouvement pour les Gilets jaunes. Beaucoup se sont demandés pourquoi, avec le train de vie d'une actrice, d'une mannequin… Je me suis simplement souvenue d'où je venais», explique encore la comédienne, qui évoque son enfance : «[Je me suis souvenue] des huissiers à la fenêtre de la maison de mes parents. Je me souviens de quelques Noël où ils ne savaient pas s'ils pourraient nous offrir des cadeaux.»

Dénonçant banquiers, hauts fonctionnaires et médias, Patrick Sébastien met le Gilet jaune (VIDEO)#GiletsJaunes



➡️ https://t.co/nUD9igAJpnpic.twitter.com/jjgFDkAAs3 — RT France (@RTenfrancais) 28 février 2019

Lire aussi : «Ils me font chier les Gilets jaunes !» : François Berléand continue à soutenir Macron