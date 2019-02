«Ils me font chier les Gilets jaunes !» : François Berléand continue à soutenir Macron

Ne partageant pas l'avis d'une majorité de Français, qui soutient le mouvement social, le comédien François Berléand, soutien de première heure du chef de l'Etat, a déploré qu'on laisse faire «20 Gilets jaunes qui bloquent des camions».

Invité ce 9 février de RTL, le comédien François Berléand, qui se définissait déjà en 2016 comme «très macroniste», l'a une nouvelle fois prouvé. Et pour cause, en ce jour de nouvelle mobilisation, pour le treizième samedi consécutif, des Gilets jaunes, il a livré le fond de sa pensée sur le mouvement social, qui continue de mobiliser les citoyens.

«Tout se mélange. C'est du grand n'importe quoi. Macron donne 10 milliards d'euros, et ce n'est pas assez. Vous vous rendez-compte, 10 milliards d'euros ? Personne n'ose le dire !», a commencé l'acteur. Et la célébrité de poursuivre plus franchement : «Depuis le début, ils me font chier les Gilets jaunes. Au début on est solidaire, on signe. Mais au bout d'un moment ça va. On voit 20 Gilets jaunes qui bloquent des camions et qui provoquent des kilomètres de bouchon. Mais comment c'est possible de laisser faire 20 Gilets jaunes ? A un moment, il faut circuler, il faut travailler.»

«J'en ai rien à foutre des conséquences de dire ça, mais je crois qu'une majorité des gens pense ça», a encore affirmé François Berléand.

Merci François Berléand https://t.co/U4cq80AdSj — AD (@Adrienfcht) 9 février 2019

Pourtant, selon un sondage Yougov pour Le HuffPost et CNews réalisé entre le 30 et le 31 janvier, le soutien populaire au mouvement des Gilets jaunes ne se dément pas : 77% des Français trouveraient ainsi la mobilisation «justifiée», soit 3 points de plus que lors du précédent sondage, réalisé au début du mois de janvier.

64% des Français disent en outre soutenir le mouvement, un chiffre là encore en augmentation, de deux points. Si les sympathisants LREM sont sans surprise majoritairement défavorables à cette fronde, il est à noter que le taux de soutien au mouvement a tout de même progressé de deux points chez les partisans d'Emmanuel Macron, de 21 à 23%. Mais pas chez François Berléand, donc.

