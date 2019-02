«Ignoble» : Finkielkraut s'insurge contre les propos de Schiappa sur la Manif pour tous

Le philosophe Alain Finkielkraut a vivement dénoncé la sortie de la secrétaire d'Etat Marlène Schiappa, qui soulignait une similitude existant, selon elle, entre la Manif pour tous et les terroristes islamistes.

Invité sur les ondes d'Europe 1 le 20 février, le philosophe Alain Finkielkraut a vigoureusement réagi aux propos de la secrétaire d'Etat Marlène Schiappa, qui voit une «convergence idéologique» entre «la Manif pour tous et les terroristes islamistes».

«C'est ignoble. Et c'est ce qu'ils veulent», s'est insurgé Alain Finkielkraut en évoquant ce qu'il qualifie de gauche bien-pensante. «Ils auraient voulu que mes agresseurs soient la Manif pour tous, qu'ils soient à la fois contre l'avortement et contre moi. C'est complètement dingue», a-t-il soutenu en référence aux insultes qui l'ont visé lors de l'acte 14 des Gilets jaunes. «Cette idée est complètement folle. Il y a un problème qui n'est pas réductible à l'islamisme en France», a poursuivi le philosophe, signalant au passage que des églises étaient profanées et que les agressions anti-chrétiennes augmentaient, sans que cela ne semble pour autant susciter d'engouement médiatique comparable.

«Mais le grand rêve de toute une gauche bien-pensante, c'est de faire face à un seul et même ennemi, ceux qui sont contre parent 1 et parent 2, et ceux qui sont contre les juifs. Eh bien moi, je suis juif, et parent 1 et parent 2, c'est une débilité noire», a-t-il conclu.

Dans un entretien accordé à Valeurs actuelles, Marlène Schiappa a soutenu qu'il existait dans le pays «une alliance entre les gens d'extrême droite et les islamistes qui s'unissent de fait dans ce combat», évoquant «une explosion des actes antisémites, mais aussi homophobes». «Je ne mets pas sur le même plan la Manif pour tous et les terroristes islamistes, mais je souligne l'existence d'une convergence idéologique», a-t-elle affirmé.

