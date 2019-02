Pour Schiappa, il y a «convergence idéologique» entre «terroristes islamistes» et... Manif pour tous

«Révélation politique de l’année» 2018, la secrétaire d'Etat à l'Egalité entre les femmes et les hommes risque encore de faire parler d'elle. Elle a ainsi dénoncé une «alliance» entre islamistes et extrême droite sur l'antisémitisme et l'homophobie.

Dans un entretien à Valeurs actuelles à paraître le 21 février, dont un extrait est rapporté par l'AFP, la secrétaire d'Etat à l’Egalité entre les femmes et les hommes Marlène Schiappa souligne «l'existence d'une convergence idéologique» entre la Manif pour tous (mouvement anti-mariage gay) et «les terroristes islamistes». Elle précise en même temps ne pas mettre les deux «sur le même plan».

Il y a une alliance entre les gens d'extrême droite et les islamistes qui s'unissent de fait dans ce combat

«Il y a une explosion des actes antisémites, mais aussi homophobes», a remarqué Marlène Schiappa, dénonçant une «alliance entre les gens d'extrême droite et les islamistes qui s'unissent de fait dans ce combat».

«Il y a des slogans de la Manif pour tous qui sont lancés dans les banlieues», poursuit la secrétaire d'Etat. «Les slogans et l'agressivité de la Manif pour tous ont nourri la recrudescence de violences homophobes : +64% l'année dernière», affirme-t-elle encore.

«Comparer un bébé à une aubergine OGM [comme l'a fait la Manif pour tous dans une campagne de communication] je ne pense pas que ce soit un argument intellectuel ! Par ailleurs, je suis élue de la Sarthe et je peux vous dire que c'est très difficile d'être un jeune gay dans un lycée agricole», témoigne-t-elle.

«Je ne mets pas sur le même plan la Manif pour tous et les terroristes islamistes, mais je souligne l'existence d'une convergence idéologique», dit-elle encore.

«Scandaleux amalgame», selon les opposants au mariage gay

La Manif pour tous a dénoncé un «scandaleux amalgame» et a «réclamé des excuses immédiates». «Les caricatures et les violences verbales n'ont pas leur place dans le débat public. Trop, c'est trop», a réagi l'organisation dans un communiqué. La plateforme opposée au mariage homosexuel accuse en outre Marlène Schiappa d'«insulte[r] les millions de Français mobilisés depuis 2012 pour témoigner pacifiquement de leur attachement aux droits de l'enfant et à la famille» et de «se livre[r] à une provocation qui augure très mal du débat à venir sur les enjeux majeurs de la révision de la loi de bioéthique».

Habituée des citations qui font parler d'elles (comme lorsque, en pleine polémique sur sa participation à une émission de Cyril Hanouna, elle comparait son destin à celui de Galilée), Marlène Schiappa a reçu début 2019 le prix de la «révélation politique de l’année» 2018, décerné par le Trombinoscope, revue d’information professionnelle du monde politique.

