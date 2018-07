Marlène Schiappa interviewe Claire Chazal pour Paris Match, Twitter s'insurge

La secrétaire d'Etat Marlène Schiappa s’est improvisée journaliste le temps d'un entretien avec Claire Chazal pour Paris Match. Les internautes ulcérés lui reprochent, entre autres, un manque de sérieux.

Quand un responsable politique et un journaliste échangent leurs rôles, le curieux mélange des genres ne laisse personne insensible. Marlène Schiappa a recueilli les propos de la présentatrice Claire Chazal pour Paris Match le temps d'une pige improvisée. Immédiatement, la secrétaire d’Etat s’est fait étriller sur les réseaux sociaux.

Pour @ParisMatch , j’ai interviewé Claire Chazal: sa carrière, son regard sur #metoo, son rapport à la maternité, son engagement pour les droits #LGBT+ et sa vision de l’émancipation des femmes: merci à elle et au journal d’avoir permis cette rencontre !https://t.co/i2jNQNeTVc — MarleneSchiappa (@MarleneSchiappa) 11 juillet 2018

Dans cet article dont des passages sont en ligne sur le site de Paris Match, on apprend que Marlène Schiappa a mené un entretien «sans tabou» avec une femme incarnant un «modèle de féminisme serein». Sont passés en revue la PMA, le mouvement #metoo, la question LGBT, l'édication d'un enfant sans son père, la société patriarcale, l'amitié et le désir...

Les internautes reprochent à Marlène Schiappa de ne pas occuper efficacement sa fonction et de trop se disperser. En plus de l'interview pour Paris Match, elle vient en effet de publier un livre, Si souvent éloignée de vous (Stock, 2018) et a interprété Les Monologues du vagin, pièce de théâtre d'Eve Ensler sur une scène de théâtre pour la journée de la femme. Certains critiquent sa dispersion et demandent même qu’elle soit remplacée.

Bonne continuation. Hâte de lire vos carnets de voyages et votre guide du routard de la France.

On attend 1 vrai ministère et 1 ministre rapidement. Merci @EmmanuelMacron@EPhilippePM 🙋‍♀️ pic.twitter.com/CK7NFrCBlZ — Julie Dénès (@Julie_DENES) 11 juillet 2018

Et faire votre travail de secrétaire d'État, ça ne vous intéresse pas ? — Jehane (@Jehane_fr) 11 juillet 2018

Journaliste chez Paris Match, c'est absolument parfait pour vous, @MarleneSchiappa.



Avec un peu de chance sera nommé un.e vrai.e ministre des Droits des femmes, et, SOYONS FOUS un.e ministre de l'enfance. — Stephanie Lamy (@WCM_JustSocial) 11 juillet 2018

D'autres internautes s'étonnent que ses fonctions lui laissent autant de temps libre.

Décidément un emploi de ministre laisse beaucoup de temps libre — Nico (@heredia54) 11 juillet 2018

Bah dites donc c'est bien vous avez le temps d'écrire des livres de jouer au journaliste En clair vous êtes payé par le contribuable à rien faire. — Patrice56 (@GinolaFME) 12 juillet 2018

Un autre point fait grincer des dents les internautes sur Twitter : sur le site de Paris Match, il n’est pas fait référence à la fonction politique de Marlène Schiappa mais à sa qualité d’auteur de Si souvent éloignée de vous et de Lettres à mes filles.

Interview de Claire Chazal par Marlène Schiappa: Paris Match présente la secrétaire d’État comme une auteure... https://t.co/eS0U2PgzQ9#Media#Journalismepic.twitter.com/8aIOBotufl — Nils Wilcke (@paul_denton) 12 juillet 2018

Les utilisateurs de Twitter jugent aussi que les deux femmes sont coupées de la réalité.

Ridicule! Pitoyable! Un sommet de boboïsme en jupons. Si loin des réalités de la France! — MUSQUAR (@musquph) 12 juillet 2018

La réponse de Marlène Schiappa, qui persiste et signe, consiste à prétendre qu'une «petite caste de gens» seraient détournés de la «chose publique» et qu'ils mépriseraient les Français qui regardent l'émission Touche pas à mon poste de C8, dans laquelle elle a été reçue, ou qui lisent Paris Match.

Le mépris agressif d’une petite caste pour les gens lisant @ParisMatch regardant #TPMP et pour tout ce qui sort des « codes » est sidérant

Ce snobisme a détourné des gens de la chose publique, qui n’est pas l’affaire de quelques-uns: le devoir des politiques est de parler à tous — MarleneSchiappa (@MarleneSchiappa) 12 juillet 2018

Loin d'éteindre le feu, ce message a déchaîné de nouvelles critiques.

Défendre ça ? Vous êtes vraiment en plein délire pic.twitter.com/T3oIb7UCh7 — Antoine-K Mokrane (@AntoineMokrane) 12 juillet 2018

Être contre la presse et la télé caniveau n’est pas du snobisme — Lou Blues (@tovmaz) 12 juillet 2018

